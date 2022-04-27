賀錦麗確診新冠…58%美國人曾染疫 18歲以下達75%

副總統賀錦麗(右)26日確診罹患新冠肺炎，但出現任何症狀，也並未與拜登總統或第一夫人吉兒密集接觸，她將在副總統官邸隔離。圖為賀錦麗4月18日與先生任德龍(Doug Emhoff)從加州搭機回華府。(Getty Images)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)26日確診感染新冠病毒，目前沒有症狀，也未與拜登 總統或第一夫人吉兒密集接觸，賀錦麗將在官邸隔離，直到復原才會重返白宮 ；聯邦疾病防治中心(CDC)同日發布研究報告表示，逾半美國人至少感染過一次新冠肺炎，變種病毒Omicron對未成年人的影響最大。

CDC自去年9月以來每月分析大量血液樣本發現，疫情大流行至今共有58%的美國人曾染疫，扣除施打疫苗產生抗體者不算，在美國每五人中就有三人因曾染疫帶有新冠抗體。

Omicron傳染力強，以該病毒在美國現蹤的去年12月為分界點，當時推估34%的美國人曾染疫，今年2月已達58%；未成年人去年底約45%，2月飆升至75%，顯示兒童和青少年受Omicron影響最深。

以年齡段看，65歲以上體內有抗體者約33%；50歲至64歲有50%，18歲到49歲約64%，18歲以下達75%。

截至本月，兒童和青少年的疫苗施打率仍遠低於成人，5歲到11歲者完整接種疫苗僅28%，12歲到17歲為59%。

有線電視新聞網(CNN)報導，賀錦麗26日上午抵達白宮後接受病毒檢測，確認染疫就返回官邸美國海軍天文台(U.S. Naval Observatory)隔離。

副總統辦公室發言人艾倫(Kirsten Allen)透過聲明表示，賀錦麗將在官邸持續工作，並將遵守CDC準則與醫師建議，在病毒檢測陰性後才重返白宮。

賀錦麗26日原定在白宮與拜登一起聽取每日簡報，白宮官員表示，賀錦麗確診後並未參加在白宮舉行的任何活動，白宮也正在疫調，找出密集接觸者。

賀錦麗上周訪問加州，隨行的還有國安會和副總統辦公室官員，目前尚未傳出其他確診訊息；拜登26日下午與賀錦麗通話，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登最近一次病毒檢測是25日，結果為陰性。

CNN報導，賀錦麗染疫，加上聯邦參院有兩名民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)與懷登(Ron Wyden)也在同日確診，打亂民主黨本周在參院表決人事案的計畫。

賀錦麗丈夫任德龍(Douglas Emhoff)在上月15日確診新冠，當時賀錦麗並未染疫；賀錦麗已完整接種新冠疫苗，也在去年10月和今年4月分別接種補強針。

CDC稱全美多達58%的人口和多達四分之三的11歲以下兒童都感染過新冠病毒。圖為紐約市布魯克林街頭宣傳免費檢測的標牌。(Getty Images)