推特180°大轉彎 馬斯克440億買下了…科技史上罕見

世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為馬斯克和他的推特貼文。(Getty Images)

推特 (Twitter)25日宣布，同意世界首富、特斯拉(Tesla)及太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克 (Elon Musk)提出的440億元收購價；此舉標誌著推特董事會立場180度大轉彎，讓即使放諸科技史上也鮮有前例的巨額收購案成形，以及若按馬斯克承諾之下將帶來的顯著變革。

受到此消息影響，推特股價25日開盤大漲，終場以上揚5.66%至每股51.7元作收；而馬斯克25日與推特達成的協議，則以每股54.2元的價格收購推特，較25日的收盤價溢價約4.8%，惟自本月初馬斯克透露自己大舉收購推特股票以來，推特股價已上揚32%。

這宗交易案完成後，將讓推特私有化，為科技史上最大規模的收購案之一，也標誌著推特董事會戲劇性的大轉彎；因為就在兩周之前，董事會14日還表示將祭出「毒丸條款」阻止其收購。

據華爾街日報(WSJ)報導，自馬斯克21日公開如何籌集資金的管道辦法之後，推特立場轉向，而馬斯克也開始與推特股東及董事會成員接觸，在密集的磋商之下，終於在25日達成收購推特的消息。

交易案達成之後，馬斯克發表的聲明重申宣布收購以來的一系列說法，即促進推特的透明度，以及更寬鬆的內容管理等。

「我希望罵我最凶的能繼續留在推特上，因為這是言論自由的真諦。」馬斯克並指出：「推特像是一座數位版的城鎮廣場，有無與倫比的潛力，我期待與公司、用戶一道開啟它。」

除讓演算法更加透明，以及提高封鎖用戶、管理推文內容的門檻之外，馬斯克過去提過的其他改革構想，包括消除垃圾訊息、放寬推文字數上限、增設推文編輯功能、擺脫對廣告的依賴等。

鑒於推特是擁有超過2億用戶的全球性社群 平台，以及馬斯克的藍圖，讓這宗收購案不僅止於單純的商業活動，更觸發社群平台與言論自由之間的辯證，一派認為少數科技巨頭實質上已控制全球言論自由；另一派則認為，有害及不實言論充斥不單有害平台商業經營，更影響整個社會。

華爾街日報引述的消息人士表示，推特執行長阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)在內部會議上表示，目前推特的營運及其政策方向沒有變化，至於馬斯克收購之後，阿格拉瓦爾則說：「我們不清楚公司將會走向何方」。

世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為紐約證交所屏幕上顯示的推特標誌。(美聯社)