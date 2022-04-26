挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

175億美元外資上月撤離中國，創下歷史新高，而且速度前所未見。CNN分析，內有政治和商業風險，外有升息 陰影，綜合影響導致全球第二大經濟體對投資 者來說吸引力衰退。

根據國際金融協會(IIF)數據，中國在上月流失175億美元外資，包含112億美元債券，其餘為股票；此外，海外投資者2月拋售55億美元的中國政府債券，3月增加到81億美元，也創新高。

CNN報導，除中國之外，其他新興經濟體均未發生外資流失。

美國有線電視新聞網(CNN)以「外資正在拋棄中國，俄烏戰爭是最後一根稻草」為題，歸納地緣政治、新冠封城和美國升息都加速外資離開中國市場。

牛津大學中國中心副主任、瑞銀集團前首席經濟學者馬格努斯(George Magnus)表示，北京 對俄羅斯侵略烏克蘭的支持，顯然是外資離開中國的催化劑。

彼特森國際經濟研究所資深中國研究員馬永哲(Martin Chorzempa)表示，中國傾向支持俄方的立場，讓外界擔心若北京幫助俄國，可能導致中方也被制裁。

報導也提到，俄烏戰爭加劇外界憂慮中國可能增加對台灣的軍事壓力，這同樣導致台灣面臨大量外資流失；CNN上月底報導，自俄烏開戰以來，台灣已流失1690億美元的外資。

CNN分析，美聯儲日前宣布升息準備抑制通貨膨漲，而中國人民銀行採取寬鬆政策以支持搖搖欲墜的經濟，在投資人眼中，美國比中國更具吸引力；此外，人民幣對美元匯率創下六個月來的新低。

分析也指出，北京在國內堅持實施的「清零政策」，已造成巨大經濟損失，也增加未來經濟成長的不確定性。

CNN報導，中國經濟在3月急遽放緩，消費下滑，主要城市失業率攀升；國際貨幣基金(IMF)以北京嚴格防疫政策存在風險為由，下修中方經濟成長率至4.4%。

此外，CNN報導，中共總書記習近平自2020年以來監管鎮壓民營企業，中國補教業龍頭新東方、網路叫車平台滴滴打車等紛紛受到重創，外資擔憂會蔓延到其他領域，乾脆出走，部分流向印度；全球雖有企業持續投資中國，但焦慮的外商已抱持觀望態度。

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的南京路步行街遭警察封街，遠方是浦東金融區。(歐新社) 統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為通往外灘的上海外白渡橋遭到封街。(歐新社)