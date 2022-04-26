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推特換老闆 員工七上八下：看推文才知被賣

編譯林梅婕／綜合25日電
世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，將把推特轉為私人公司。圖為紐約證交所的推特股票動態。(路透)
世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，將把推特轉為私人公司。圖為紐約證交所的推特股票動態。(路透)

經過兩個禮拜的收購戰，推特(Twitter)終於正式易主；如今許多民眾引頸期盼馬斯克(Elon Musk)能重整推特，推特的員工卻懷著忐忑不安的心情，對如此突如其來的消息無所適從。一方面擔心在馬斯克的經營下，員工們為其平台建立的審查機制將付之一炬；另一方面是推特下市後，員工股份是否依舊仍是個未知數。

身為推特的員工，許多人對於收購期間完全被公司蒙在鼓裡感到心寒，尤其是透過推文才得知交易確立，更讓部分員工備受打擊。

紐約時報(NYT)報導指出，推特旗下11名不具名的員工透露，自收購消息一出他們便積極向高層打聽，但無論是執行長阿格拉瓦(Parag Agrawal)、馬斯克本人、甚至是管理推特股票的嘉信理財(Charles Schwab)，全都守口如瓶。

直到25日下午，阿格拉瓦和推特董事長泰勒(Bret Taylor)才對員工們開誠布公，並承諾即使在馬斯克的經營下，員工的薪酬制度將維持不變。

雖說多年來一些倡議人士和投資人不斷要求推特加強言論管制，員工們對於公司動盪早已習慣，但針對馬斯克的收購行為，引發少數員工的的反感。

馬斯克曾表示，收購推特的意圖不外乎清除平台上幾乎所有的審查制度，包括具有暴力、威脅、騷擾的訊息，並加強使用者推文演算法的透明度，而且公司必須私有化。

員工們質疑，馬斯克讓推特下市後很可能推翻員工原有的股份薪酬制度，而且他的管理方式難以捉摸，公司文化可能被顛覆，以及摧毀他們多年來為推特上的暴力或假訊息設置的過濾機制。

史丹福大學(Stanford University)企業管理與會計的教授拉克(David Larcker)分析，推特收購的價值在於員工過去建立的管理制度，他說：「倘若推特未來的改變太大，已經不再是員工們當初進來的樣子，這樣的工作環境恐怕令人不適。」

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