不為賺錢？馬斯克舉債收購推特 未來現金流從哪來

世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為馬斯克的推特貼文。(路透)

推特 (Twitter)25日宣布讓全球首富－特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)以每股54.2元、總價值約440億元收購；至於推特轉入馬斯克手中後會以何種模式繼續經營？將成為各界關注的焦點。

馬斯克先前曾公開質疑推特的廣告業務模式，目前特斯拉並未買廣告。他自稱是「言論自由絕對主義者」，公開反對推特的內容規範；推特讓有害的內容遠離社群媒體，以維護廣告平台的品質與安全。

群邑媒體集團(GroupM)商業情報部門全球總裁魏瑟(Brian Wieser)表示大部分與推特合作的廣告商非常偏愛該平台的內容標準。

然而這對馬斯克來說也許無關緊要，他曾直言收購推特的目的並非賺錢。

根據公開文件，馬斯克的融資來源超過半數為借款，主要來自摩根士丹利(Morgan Stanley)和其他金融機構，包括美國銀行(Bank of America)、巴克萊銀行(Barclays)、三菱日聯(MUFG)、法國興業銀行(SocieteGenerale)、瑞穗銀行(Mizuho Bank)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)等。因此馬斯克必須要維持推特的現金流，甚至使其成長，以此支付借款。部分借款是馬斯克的特斯拉股票擔保獲得的融資貸款。

若沒有廣告收入，馬斯克將難以維持推特的現金流，目前廣告占推特將近90%的收入來源，其餘來源多為數據授權(data licensing)。

去年11月推特在美國市場推出付費訂閱服務Twitter Blue，執行長阿格拉瓦爾(Parag Agrawal)2月在最新法說會報告，稱公司已從「最重度使用者」中得到「最強烈的反應」，但他表示Twitter Blue對於在2023年達到75億元收益的目標並非重要關鍵。

馬斯克也許有自己的目標，而私有化的推特將只對他負責，但由於馬斯克並非完全自掏腰包收購推特，他也必須對其他人負責。