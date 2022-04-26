我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

巴菲特「最後的」慈善午餐 6月開賣

編譯徐薏茹／綜合25日電
股神巴菲特的年度午餐慈善拍賣，今年是最後一次舉辦。(路透)
股神巴菲特的年度午餐慈善拍賣，今年是最後一次舉辦。(路透)

股神巴菲特(Warren Buffett)「世界上最貴的午餐」慈善拍賣活動於春季登場，本次將是巴菲特最後一次拍賣與他私下共進午餐的機會，並為加州街友慈善組織格萊德基金會(Glide Foundation)募款。

新冠疫情之前，巴菲特一年一度拍賣共進午餐的傳統已持續20年，拍賣所得捐給格萊德基金會幫助舊金山地區的貧困家庭與遊民。受疫情影響，慈善拍賣已中斷兩年，格萊德基金會25日宣布今年恢復「世界上最貴的午餐」拍賣活動。

自2008年起，每一次的得標價格皆超過100萬元，多年來，巴菲特已經為格萊德基金會募得將近3450萬元。

過往許多得標者都是投資人，他們崇敬巴菲特輝煌的成就。上一次拍賣得標者為一加密貨幣先驅投資人，他以456萬7888元競標贏得2019年與巴菲特共進午餐的機會。

巴菲特第一任妻子蘇珊．湯普森．巴菲特(Susan Thompson Buffett)在格萊德基金會從事志工服務後，為他介紹該基金會；蘇珊已於2004年過世。

格萊德基金會幫助有困難的人再度找到人生的希望，他們為貧困家庭以及遊民提供餐點、醫療保健、工作訓練、住宅補助等協助。

格萊德基金會主席兼執行長凱倫．漢拉漢(Karen Hanrahan)表示，巴菲特「過去22年的友誼與慷慨支持」對於基金會無比珍貴。

今年度的午餐拍賣活動將於6月12日在eBay上開賣，起標價為2萬5000元，活動持續至6月17日結束。

得標者最多可帶7人於紐約市史密斯華倫斯基牛排館(Smith & Wollensky)與巴菲特共進午餐。

巴菲特的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下擁有超過90家公司，包括汽車保險公司Geico、鐵路公司BNSF，以及幾家主要公用事業與各種製造商、零售商。此外還大力投資蘋果(Apple)、可口可樂(Coca-Cola)、美國運通(American Express)、美國銀行(Bank of America)等企業。

巴菲特尚未回應今年最後一次拍賣慈善午餐的原因。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
巴菲特 拍賣 投資

上一則

布林肯稱美將重開基輔使館 拜登提名女大使駐烏

下一則

俄軍再轟烏國5車站、煉油廠 烽火燒進俄西 2油庫爆炸

延伸閱讀

與股神巴菲特共進午餐的機會來了 但這是最後一次

與股神巴菲特共進午餐的機會來了 但這是最後一次
美最大退休金基金表態 支持巴菲特卸任董座提案

美最大退休金基金表態 支持巴菲特卸任董座提案
巴菲特：我很健康 還不打算退休

巴菲特：我很健康 還不打算退休
巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國

巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死