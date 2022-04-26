巴菲特「最後的」慈善午餐 6月開賣

股神巴菲特的年度午餐慈善拍賣，今年是最後一次舉辦。(路透)

股神巴菲特 (Warren Buffett)「世界上最貴的午餐」慈善拍賣 活動於春季登場，本次將是巴菲特最後一次拍賣與他私下共進午餐的機會，並為加州街友慈善組織格萊德基金會(Glide Foundation)募款。

新冠疫情之前，巴菲特一年一度拍賣共進午餐的傳統已持續20年，拍賣所得捐給格萊德基金會幫助舊金山地區的貧困家庭與遊民。受疫情影響，慈善拍賣已中斷兩年，格萊德基金會25日宣布今年恢復「世界上最貴的午餐」拍賣活動。

自2008年起，每一次的得標價格皆超過100萬元，多年來，巴菲特已經為格萊德基金會募得將近3450萬元。

過往許多得標者都是投資 人，他們崇敬巴菲特輝煌的成就。上一次拍賣得標者為一加密貨幣先驅投資人，他以456萬7888元競標贏得2019年與巴菲特共進午餐的機會。

巴菲特第一任妻子蘇珊．湯普森．巴菲特(Susan Thompson Buffett)在格萊德基金會從事志工服務後，為他介紹該基金會；蘇珊已於2004年過世。

格萊德基金會幫助有困難的人再度找到人生的希望，他們為貧困家庭以及遊民提供餐點、醫療保健、工作訓練、住宅補助等協助。

格萊德基金會主席兼執行長凱倫．漢拉漢(Karen Hanrahan)表示，巴菲特「過去22年的友誼與慷慨支持」對於基金會無比珍貴。

今年度的午餐拍賣活動將於6月12日在eBay上開賣，起標價為2萬5000元，活動持續至6月17日結束。

得標者最多可帶7人於紐約市史密斯華倫斯基牛排館(Smith & Wollensky)與巴菲特共進午餐。

巴菲特的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下擁有超過90家公司，包括汽車保險公司Geico、鐵路公司BNSF，以及幾家主要公用事業與各種製造商、零售商。此外還大力投資蘋果(Apple)、可口可樂(Coca-Cola)、美國運通(American Express)、美國銀行(Bank of America)等企業。

巴菲特尚未回應今年最後一次拍賣慈善午餐的原因。