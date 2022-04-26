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情報公司揭密：推特648個假帳戶 散播新疆假消息

記者張聲肇／綜合報導
圖為電子裝置上的推特標誌。(美聯社)
圖為電子裝置上的推特標誌。(美聯社)

美國情報公司Nisos25日指出，推特上有648個假帳戶，經常在中國時間早上9時到下午7時上班時間內，散播有關新疆的假消息和有利北京的言論。

這些假帳戶運用「新疆」、「強迫勞動」、「人權」等標題字眼，散播新疆傳統舞蹈、風景名勝以及個人發表「新疆根本沒有強迫勞動」等言論的影片。

Nisos說，這些「有系統、有計畫」作業的帳號，推文內容似乎有意宣傳「在中國境內，就新疆和維吾爾人所受待遇問題正面的論述」，宣傳對象則是外國人。

Nisos提出報告的時機，恰逢北京因對待維吾爾人迭受外界批評。根據美聯社報導，近年來，中國把數十萬名維吾兒人關在所謂的「職業教育與訓練營」，其實就是專家與學者所認定的「拘留營」。

此外，中國政府也遭指控以強迫勞動的手段，把維吾爾人遣送到中國各地的工廠，國際知名品牌如耐吉(Nike)和H&M紛表關切，並宣告不再使用新疆生產的棉花，也將加強監督旗下供應鏈每一環節。

Nisos研究人員說，他們無法斷定誰是這些假帳戶的幕後主使。多數帳戶在2021年8月以後建立，主題照片都是股市圖像，通常在中國上班時間，每隔幾分鐘就發出一則推文。

這些帳戶經常引述推特其他用戶的推文，偶爾也會引述中國外交官如駐英國貝爾法斯特總領事張美芳以及外交部發言人趙立堅的談話內容，並予擴充。

Nisos所引述的假帳號，不少因為違反推特的用戶守則，已經被停權。

去年，澳洲的戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)也發布報告說，有2000多個推特帳戶，就新疆議題，專門替中國政府講話，有些還夾雜反西方國家的言論，把批評中國的論調、報導稱為「謊言。」

美聯社和牛津大學網際網路研究所去年也發布調查報告，說成千上萬的假帳戶不斷把中國外交官與官煤的論調往外推播，以便更多讀者、觀眾得以獲悉，但掩藏這些內容是「中國官方贊助」的事實。

今年初，中國政府推出更為審慎的社媒行銷行動，花錢聘僱美國境內的「影響力人物」，藉Instagram和抖音(TikTok)等平台，宣傳北京冬奧

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