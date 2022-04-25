馬克宏第2任期困難多 獲勝主因「選民更討厭雷朋」

法國總統馬克宏雖然成功連任，但蜜月期恐怕很短。（美聯社）

馬克宏 雖然以巨大幅度贏了對手雷朋(Marine Le Pen)，還是法國20年來第一位成功連任的法國總統；但是路透(Reuters)分析報導，馬克宏接下來將面對充滿怨懟的法國人民，尷尬的國會格局，有可能成為「跛鴨總統」，其幾無蜜月期可言。

馬克宏24日在艾菲爾鐵塔前的造勢現場發表勝選感言時也承認，他之所以能夠勝選，並不是因為他的政策藍圖，而是選民不希望看到雷朋入主艾里賽宮(Elysee)。

馬克宏希望能夠推動「前所未見」的大規模社會福利 制度變革，其中最受矚目的就是將退休 年齡從62歲逐步上調至65歲；此外，通膨問題，以及傲慢而高高在上的形象，都顯著衝擊馬克宏的聲望等，都讓馬克宏幾乎無法享受蜜月期，反需步步為營。

瀰漫法國社會的不滿情緒，乃至反對馬克宏的聲量愈來愈大，可能會反映在6月的國民議會改選上。

極右翼的雷朋在敗選感言上以強硬態度說，要讓志同道合者成為議會中的強大勢力；至於總統選舉第一輪就落敗，但是得到大多數左翼選票支持的梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)更說，他志在成為法國總理。

儘管外界視馬克宏的立場為中間派，但如果左翼真的取得多數，讓梅蘭雄成為總理，馬克宏仍有可能面臨法國過去時有所聞的、類似「左右共治」的尷尬局面。

事實上，就算馬克宏的志同道合者在議會取得多數，民眾對其政策的不滿，乃至大規模抗爭，都是馬克宏可能面臨的艱難局面。

由於多數法國人民並非衷心支持馬克宏，因此丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)經濟學者丹比克(Christopher Dembik)說，他有成為跛鴨總統的風險。

國民議會執政黨議員維格納爾(Patrick Vignal)也說，馬克宏已不是像企業的最高層那樣，可以自行決定一切，而是需要談判、妥協。

至於馬克宏，則在24日的勝選感言上矢言，要讓未來五年變得更好，讓「未來的新時代將與過去的時代有所不同」。