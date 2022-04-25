法大選雷朋拿逾4成票 極右派不容小覷

極右派雷朋在2022年法國總統大選決選中拿下超過四成的選票。（Getty Images）

馬克宏 擊敗雷朋(Marine Le Pen)，成為20年來第一位成功連任的法國總統；有線電視新聞網(CNN)分析報導，此事表明俄羅斯 總統普亭的意念及極右翼民粹主義，在法國終究不是多數，但恐怕仍是一股不容小覷的力量。

馬克宏的民調基本上沒有落後過，但是在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，許多人視此次大選為包括美國在內，整個跨大西洋聯盟團結的考驗，而這樣的團結正是俄國致力於破壞者。

尤其考慮到法國不單是北約(NATO)及歐盟 (EU)重要成員國，也是聯合國安理會常任理事國，以及七大工業國集團(G7)成員國，而且長期奉行自主、致力居中斡旋的外交政策及角色，故其與俄羅斯的往來，影響將超出兩國國界之外。

鑒於雷朋輕視北約、敵視歐盟的立場，以及與俄羅斯千絲萬縷的關係，基本上可以肯認，這次法國大選結果，並未將普亭想要的人馬送進艾里賽宮(Elysee)；法國乃至其盟友的對俄政策將延續下去

此外，若成雷朋為法國總統，可能會與歐洲議會、或是各國國會中的反歐盟或極右翼勢力，乃至如匈牙利、波蘭等當前執政黨的疑歐立場合流，讓歐盟雞犬不寧。

故這一切讓跨大西洋聯盟支持者選前如坐針氈，選後如釋重負；但這樣的如釋重負，未必能持續太久。

馬克宏的挑戰尚未結束；的確，馬克宏以逾58%的選票對上雷朋的42%堪稱大勝，但與五年前的66%得票率拋離雷朋相比，雙方的差距正以不容忽視的速度縮小。

不論如何，現在有超過四成的法國民眾對支持跨大西洋聯盟的為政者感到不滿，而代表此立場的人，卻恐怕會是普亭最屬意的人馬，他依然可以透過雷朋繼續在歐洲興風作浪，搬弄是非，製造各國之間的分歧。

如果馬克宏不能有效提振他的藍圖，拉高在法國民眾間的支持度，那這些勢力仍可能在五年後捲土重來，他不應因此選舉結果而鬆懈，而是應該要有所警覺。