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馬克宏連任 法對俄政策將延續 民眾兩樣情

編譯陳韻涵／綜合24日電
法國總統大選第二輪投票，總統馬克宏（右）預測以58.2%得票率擊敗對手雷朋。（路透）
法國總統大選第二輪投票，總統馬克宏（右）預測以58.2%得票率擊敗對手雷朋。（路透）

法國總統馬克宏24日擊敗對手雷朋(Marine Le Pen)連任，支持者歡聲雷動，反對者極其失望，歐盟及北大西洋公約(NATO)成員國如釋重負；對歐盟及北約懲罰遏制俄羅斯侵略烏克蘭的原則與方向，不會倏然改變。

紐約時報報導，法國國民通常不喜歡他們的總統，2002年以來沒有一任總統成功連任；馬克宏此次不尋常的取得第二個五年任期，反映他有效領導法國度過新冠肺炎疫情危機、重振經濟，以及他在政治光譜中占據核心位置的政治機敏性。

數百名支持者在艾菲爾鐵塔前揮舞國旗，高呼「一、二，再五年」，並在法國傳奇樂團「傻瓜龐克」(Daft Punk)的「再一次」(One More Time)樂聲下，對馬克宏連任報以歡呼，眾人擁吻、手舞足蹈。

39歲的廚師阿塔內(Sharif Attane)說：「我三天沒睡，太緊張了，現在可以鬆一口氣，我投票支持馬克宏，部分歸因於烏克蘭戰爭；我投票支持和平，雷朋膚淺且誤會法國(價值)，她想把法國一分為二。」

60歲的潔奇‧波薩德(Jackie Boissard)難掩笑靨，但強調「大選落幕，戰鬥仍未結束，還有許多工作要做」。

63歲的突尼西亞移民艾亞奇(Hatem Ayachi)帶孩子到場慶祝，他說「為了孩子的未來投票支持馬克宏」，「雖然不完全認同他首任作為但總比雷朋好」；他接著說：「身為移民，雷朋若勝選，我們壓力很大。」

法國總統大選，馬克宏贏得連任，巴黎不滿選舉結果的民眾，在共和廣場示威。（歐新社）
法國總統大選，馬克宏贏得連任，巴黎不滿選舉結果的民眾，在共和廣場示威。（歐新社）

幾家歡樂幾家愁，雷朋支持者對選舉結果備感失落與憤怒。

29歲的烏爾里希(Rémi Ulrich)形容，雷朋再次吞敗象徵「玻璃天花板的盡頭」。

60歲的奇斯蘭‧伯納德(Ghislaine Bernard)則為雷朋抱屈，稱媒體和主流政黨近幾周對雷朋不公平。

後勤運輸員史黛芬妮‧大衛(Stephanie David)不支持馬克宏，認為他只是「比較不糟的選擇」。

對處於關鍵時刻的歐洲而言，馬克宏連任讓各國官員如釋重負，因為歐盟對俄國侵烏的應對政策不會改變，且法國在領導國際制裁俄國和援助烏克蘭武器方面扮演要角。

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)在馬克宏勝選後推文寫道，「民主勝利、歐洲得勝」；歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)則寫道：「我們會一起讓法國與歐洲進步。」

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