上海疫情嚴峻 浦東「硬隔離」社區圍鐵柵 抗議聲四起

上海本輪疫情高峰仍未過，加強清零政策。圖為上海靜安區24日有居民被安排登上巴士。(Getty Images)

上海24日再增1萬6983例本土病例，較前一天稍減，但再增51人死亡，創單日新高。當局坦言，疫情 仍處在高位波動狀態，將堅持動態清零。浦東23日起對封控區實施「硬隔離」，社區外圍起鐵柵欄，引發抗議。

中國媒體並披露，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行「硬隔離」措施。而受疫情封控影響，上海市和廣東省今年首季經濟成長率都放緩，與去年相比，分別只有3.1%和3.3%。

北京 疫情也有升溫跡象。在對疫情封控的預期心理下，北京多家超市24日出現搶購。有網友形容，「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」

上海居民在臨時改建成檢測站的國家會展中心，接受核酸檢測。(美聯社)

單日51死新高 上海堅持動態清零

中國新增本土2萬1796例，迄今累計確診突破20萬，達20萬654例。上海新增本土1萬6983例，當中2萬237例在隔離管控中發現，其餘821例在相關風險人群排查中發現，新增死亡51人後，上海在此輪疫情的死亡人數已經破百，多是上了年紀、有基礎病的人。

上海衛健委副主任趙丹丹24日表示，近期新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是部分「建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭」，強調堅持「動態清零」不動搖，推動早日實現社會面清零。

新華社提供的上海臨港方艙醫院開艙收治感染者。該院方艙的1.36萬張床位中部分床位，正在進行改造升級，將用於接收普通型以上確診病例。(美聯社)

上海實施疫情封控以來，物資供應成為重中之重。圖為中國銀行上海市分行後勤服務中心人員為閉環管理辦公地準備物資。(新華社)

封控區圍鐵柵 禁居民下樓

據浦東新區刊發的「關於做好封控區硬隔離工作的通知」，提出六項要求，指封控區與樓棟應作「硬隔離」，且要派保安24小時值守，措施在昨日零時前須完成。網上流傳「硬隔離」設施照片，施工人員載著一車車裝備，在封控區社區居民的門口架起鐵柵欄，使封控區的居民無法下樓。

財新網報導，浦東並非唯一實施「硬隔離」的行政區，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行了「硬隔離」措施。有徐匯區居民說，居住的樓棟因目前天天有陽性病例，居委會22日把樓棟大門用彩鋼板封閉，但鋼板上留了一個小門並未上鎖。

居民擔憂實施「硬隔離」後，樓棟如果發生火災或緊急情況，居委會是否能採取應急措施，保障人身安全。有街鎮工作人員則稱，「硬隔離」措施是為了後續「三區劃分」由社區細化為樓棟進行準備。

上海、廣東經濟成長率都放緩

疫情防控已衝擊經濟，據上海統計局發布，由於3月受到突發疫情影響，第一季經濟運行「穩中趨緩」。上海首季GDP為人民幣1兆10億2500萬元，比去年同期成長3.1%，但增速比去年同期兩年平均增速下滑了1.6個百分點。另據廣東省統計局發布，第一季廣東GDP總量為2兆8498億7900萬元，年增3.3%。廣東當局坦言「經濟穩步恢復壓力加大」。

北京也傳出疫情升溫跡象。朝陽區25日起全區核酸檢測。圖為北京市民23日在排隊做核酸檢測。(美聯社)

北京新增21例 網友準備囤貨

北京再增21例本土病例，並增高風險和中風險區各一處，兩地都屬朝陽區潘家園街道。官方表示，北京這輪疫情呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快等特點。

22日以來，北京累計增41例感染者，其中朝陽區26例、房山區7例、順義區6例、西城區1例、通州區1例。疫情最嚴重的朝陽區，25日起全區進行常態化核酸檢測 ，上班人員做完核酸檢測後再去上班。有北京網友說，可能要囤貨了。

臨近上海、9月舉辦亞運的杭州，本土疫情快速增溫。19日爆發至今不到六天，113人染疫。這波疫情為杭州歷次新冠疫情中，傳播速度最快的一次。