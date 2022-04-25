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馬克宏勝選 歐洲領袖第一時間齊發賀電 如釋重負

編譯柯立偉╱綜合24日電
法國總統馬克宏24日擊敗對手雷朋，連任成功後，與夫人攜手接受支持者歡慶。(Getty Images)
法國總統馬克宏24日擊敗對手雷朋，連任成功後，與夫人攜手接受支持者歡慶。(Getty Images)

法國總統大選二輪決選24日揭曉，現任總統馬克宏(Emmanuel Macron)獲得58.6%的選票，成為自2002年後第一位連任成功的總統；馬克宏的對手、極右派政黨國民陣線領導人雷朋(Marine Le Pen)認敗，但表示自己「雖敗猶榮」，但將在6月國民議會選舉中繼續努力。

法國總統馬克宏連任成功，舉手接受支持者慶賀。(Getty Images)
法國總統馬克宏連任成功，舉手接受支持者慶賀。(Getty Images)

澤倫斯基祝賀：我真正的朋友

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在推特上說：「恭喜馬克宏，在這個動盪的時期，我們需要一個穩定的歐洲，以及一個致力於歐盟統合的法國」；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)更稱馬克宏是個「真正的朋友」，他說：「祝賀我真正的朋友馬克宏總統競選連任成功。」

馬克宏於選舉結果底定後發表勝選感言，表示明白自己在過去五年的任期中多有不足，更直指他理解許多投給他的選民不完全是認同他的政績表現或政策願景，而是為了阻止極右派掌權，因此在接下來的另一個五年任期中，馬克宏承諾將更加戮力從公，絕不辜負選民的託付。

他說：「我明白許多人並非出自對我的認同而投票給我，而是為了阻止極右派的雷朋當選，我將用接下來另一個五年的任期，表達對所有選民的感謝，致力提升國民生活福祉；在法國，每個個人都是國家關注的對象，沒有人會被國家政策拋諸腦後。」

雖然馬克宏順利連任，他與雷朋之間的得票差距卻明顯縮小，比起2017年馬克宏以66.1%的得票率、32.2%的差距獲勝，本次馬克宏只比雷朋多出17.2%的選票，是法國第五共和以來，首次有極端意識形態政黨在全國性大選中獲得超過四成的得票。

法國總統馬克宏連任成功後，支持者在巴黎鐵塔前歡呼慶賀。(Getty Images...
法國總統馬克宏連任成功後，支持者在巴黎鐵塔前歡呼慶賀。(Getty Images)

雷朋敗選：6月再拚國民議會選舉

此外，本次選舉沒投票的比率高達28%，創下1969年學運後的新高紀錄，顯見即便面對民粹威脅，仍討厭馬克宏到無法「含淚投票」的選民不在少數，因此雷朋表示雖然確定在總統選舉中落敗，但仍「贏得一場閃耀的勝利」，矢言在接下來6月的國民議會選舉中繼續努力；她說：「我永遠都不會放棄法國。」

由於雷朋於競選期間爆出多個與俄羅斯剪不斷理還亂的資金關係，再加上對於歐盟及北約的合作模式持懷疑態度，時值烏俄戰事方酣，法國又在歐盟對烏援助上扮演重要角色之際，歐洲各國領導人對於雷朋的「可能勝選」坐立難安，因此當獲悉馬克宏勝選後，歐盟及烏克蘭、英國、德國等國領袖第一時間拍出賀電，恭賀馬克宏連任成功。

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