捲土重來？桑德斯動作頻頻 傳有意再戰2024大選

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯暗示，若拜登總統不尋求連任，那麼他可能在2024年大選捲土重來。(美聯社)

左翼立場鮮明的佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)曾兩度角逐總統大選，儘管有相當的聲望卻都鎩羽而歸；而現在傳出，若拜登 總統無意在2024年競選連任，桑德斯有意再次角逐，儘管外界可能並不看好此事。

華盛頓郵報(WP)21日引述取得的尚未公開備忘錄報導，桑德斯團隊的重要政治顧問夏奇爾(Faiz Shakir)寫道：建議各界在談到2024年大選時，不要排除桑德斯投入民主黨 黨內初選的可能性，因為如果拜登不尋求連任，他將對此事持「開放態度」。

該份備忘錄向桑德斯提供各種建議，包括如何背書，行程建議，以及如何「擁抱攻訐」等，例如黨內初選時，「由企業支持的團隊」可能會提出、關於桑德斯「社會主義」立場質疑。

Politico政治網站引述消息人士報導，這份備忘錄得到桑德斯本人的批准，旨在傳達給民主黨內的盟友，希望他們能夠站出來；此外，桑德斯團隊也順帶將此消息帶給媒體，讓此事能夠見光。

桑德斯近期的一些動作，例如走訪全國各地的行程，包括宣傳拜登的基礎建設法案，與罷工的嘉樂氏(Kellogg)員工及成立工會的亞馬遜(Amazon)員工的會晤等，確實都有些要角逐總統的態勢。

但是包括桑德斯的團隊成員在內，各界對他能否入主白宮並不看好；儘管近期兩次民主黨內初選，桑德斯都奪下第二名，但是紐約時報上周提出的10名潛在民主黨角逐者中，並未包含桑德斯。

桑德斯的顧問魏佛(Jeff Weaver)、前首席顧問龍賈伯(Mark Longabaugh)據信都均不建議桑德斯捲土重來，而是支持聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)。

桑德斯的另一大劣勢就是年事已高，現年80歲，比拜登還老14個月，這尚且是外界懷疑拜登是否會在2024年挑戰連任的理由之一，況且桑德斯還曾犯過心臟病；就算撇除年齡問題，不少與桑德斯志同道合的人亦希望他能成為傳遞火炬的角色。