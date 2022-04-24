麥卡錫「眾院議長夢」 還得靠川普加持

麥卡錫錄音帶曝光後，他的眾院議長夢，還要靠川普加持。(美聯社)

眾院共和黨 領袖麥卡錫熟知前總統川普 的民粹魅力，熱情擁戴不遺餘力，目前因為傳出錄音，指他在國會山莊暴動後曾跟同志表示川普該辭職，與川普關係是否能修補裂痕令人懷疑；目前麥卡錫政治生涯受到考驗，11月期中選舉後，共和黨若成為多數黨，麥卡錫想靠川普加持當上議長，目前恐生變數。

美聯社23日報導，麥卡錫與民主黨籍現任眾院議長波洛西雖同出加州，但波洛西代表的是加州「金州」(Golden State)那一塊；相形之下，麥卡錫代表的是中谷(Central Valley)等農牧及石油生產地區，且熱情擁戴川普。

麥卡錫的政治生涯在川普主政時代才青雲直上；川普滿腹牢騷的民粹主義，就吸引勞工階級選民唾棄民主黨、改投共和黨，有多大魅力，麥卡錫很是清楚，故早早便加入川普麾下。

過去一周傳出錄音，內容是麥卡錫對黨同僚表示，2021年1月6日國會山莊遭暴徒襲擊，川普應該辭職，讓麥卡錫想繼續當眾院共和黨領袖的前途，都出現危機。

麥卡錫仰仗川普助共和黨在11月期中選舉獲勝，才能由波洛西手上接過議長槌子，這一年多來訾議他與川普關係的聲浪不斷，麥卡錫能不能領導眾院共和黨，還得看川普臉色。

紐約時報公布麥卡錫2021年錄音之前，麥卡錫在自己加州選區接受美聯社專訪還表示，自己不必然要幹這份工作，向來只是做分所當為；現在該是考量自己從政所留功績的時候。

國會山莊暴動案發生後，麥卡錫曾批評川普，說此事不該在美國發生，而且是自己從政以來最悲傷的一天，但隨後他便奔往川普佛州海湖莊園寓所，想修補兩人關係。

但中谷附近塔夫特(Taft)鎮鎮長諾爾(Dave Noerr)表示，麥卡錫仍因該事件受傷，只怕傷痕永遠不會補好，真是嚴苛教訓。

川普主政那四年，似乎在中谷地區民眾造成宿醉效應，民眾表示已厭倦政治及華府政爭，只希望當前生活壓力能稍有紓緩；有人認為麥卡錫根本就是華府問題無解的一部分，但也有人認為要解決問題，麥卡錫必不可缺。

麥卡錫錄音帶曝光後，川普說他仍與麥卡錫關係良好。(路透)