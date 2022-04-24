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麥卡錫錄音曝光首受訪 川普沒生氣：2人關係依舊好

記者胡玉立／綜合報導
麥卡錫(左)錄音檔曝光後，川普說他仍與麥卡錫關係良好。(Getty Images)
麥卡錫(左)錄音檔曝光後，川普說他仍與麥卡錫關係良好。(Getty Images)

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)建議前總統川普為去年1月6日國會暴亂辭職的錄音曝光後，川普22日晚間接受華爾街日報訪問時首度回應表示，他和麥卡錫的關係仍然很好，麥卡錫從未提議他辭職。

麥卡錫1月10日與共和黨國會領袖電話會議的這段錄音，被視為是麥卡錫與川普兩人關係的考驗；這起事件明顯威脅到麥卡錫在共和黨一旦於11月贏得眾院控制權後，能否順利當上議長。不過，川普22日的公開說法，似有助抑止兩人關係再次出現裂痕的質疑。

川普在佛州海湖莊園受訪表示，得知麥卡錫在眾院高層電話會議上的評論，他並不高興，但麥卡錫從未提議他辭職；麥卡錫「發現事實後」迅速改變立場，幾周後更完全接受了他。

「他打了電話。我聽說了這通電話。我不喜歡這通電話，」川普說：「但他後來幾乎是立刻來我這裡，我們就在那裡拍照；這種支持非常強大。」川普指著房間裡他與麥卡錫1月下旬合照的地方；那張合照被外界視為正式確認兩人關係和解，也證實川普繼續在黨內佔主導地位。

談到麥卡錫與共和黨人在國會騷亂事件後批評他、隨後公開支持他，川普表示，「坦白說，我認為這是很大的恭維，他們明白自己錯了並支持我。」

被問及是否仍支持麥卡錫擔任未來眾院議長時，川普沒有直接回答；他說：「我不知道還有誰在選，我認為我和他關係實際上非常好，我喜歡他。除了那段短暫時間之外，我猜他還挺喜歡我的。」

在訪談中，川普還否認自己曾說要為1月6日國會攻擊事件「承擔某些責任」。此說法與麥卡錫去年1月11日另一次眾院共和黨成員電話會議的說法相互矛盾。

「不，那是假的。我從未聲稱對此負責，」川普在採訪中說。

知情人士透露，21日紐約時報和美國有線電視新聞網(CNN)曝光錄音檔後，麥卡錫和川普當晚曾相互交談，川普並沒有生氣。麥卡錫和川普定期會面，兩人將於5月初會面。

川普在共和黨仍具非凡影響力，並迅速懲罰他視為敵人的人，但他也支持過往對他批評的人，例如俄亥俄州參議員候選人萬斯(J.D. Vance)。萬斯因川普公開力挺，從原本民調落後、金援短缺，戲劇性的扭轉劣勢，僅一個多星期，就收到逾500萬元新捐款，如今聲勢看漲。

川普23日晚間即前往俄亥俄州為萬斯站台，他讚揚萬斯在關閉邊境和對中國徵稅的立場，「與許多其他冒牌者不同，他將把美國放在首位。」

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