德州國民兵下落不明 疑救邊境渡河移民後失蹤

格蘭德河是美墨的邊界河，許多無證移民冒險在夜晚涉水進入美國。(美聯社)

德州 伊格帕斯(Eagle Pass)一國民兵士兵22日上午8時30分左右跳入美墨邊境 格蘭德河(Rio Grande)，試圖營救疑似溺水的移民婦女，至今下落不明，官方只找到該名士兵所屬的對講機與防彈衣。

失蹤士兵的身分尚未確認，馬弗里克郡(Maverick County)警長史莫泊(Tom Schmerber)說明該國民兵當時注意到一群移民正試圖渡河，其中一位女性似乎遇到困難，因此下水幫忙。

一小時後這名士兵仍未浮出水面，警長史莫泊被派到現場，他指出：「每年這個時候，該區域的河段非常危險，有強勁的浪和水流。」當日下午找到該士兵的對講機與防彈衣。

稍早的報導聲稱該名士兵已經溺水身亡，但德州國民兵下午表示，該士兵在任務相關的意外中失蹤，並未宣告他的死亡消息。

史莫泊警長認為失蹤士兵存活的機率微乎其微，他稱：「在三個多小時後，這不太可能。」他也透露士兵試圖幫助的移民實際上並沒有溺水，似乎只是在強力的水流中掙扎，「她靠自己力量成功抵達美國岸邊，上岸後遭邊境巡邏隊拘留。」與她一同渡河的其他移民則由邊境官員遣返回墨西哥。

軍方正與德州公共安全廳(Texas Department of Public Safety)及邊境巡邏隊聯手追查士兵下落。

事發區域常見移民試圖穿越邊境。自拜登執政後，非法移民 人數急遽上升，據聯邦海關與邊境保護局(CBP)統計，2022財政年度上半年逮捕的無證移民超過100萬人，照這一速度，2022財政年度結束時將達到破紀錄的200萬人。

自2021年10月1日起，邊境官員已經接獲106萬954起移民相關案件；CBP去年10月紀錄16萬4847件攔截案例，11月共17萬4846件，12月共17萬9252件。今年1月減少至15萬4812件，2月再度攀升為16萬5894件。

拜登政府即將於5月底終止川普政府時期實施的邊境移民政策「第42條令」，移民人數恐將再攀升。報告預計「第42條令」終止後，將有約17萬移民在美墨邊境等待，準備立即入境美國尋求庇護。