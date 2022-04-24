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「42號令」5月廢除 國安部長憂非法移民激增

記者胡玉立／綜合報導
國安部長梅奧卡斯擔心，邊界禁令一旦鬆綁，將會帶來很多問題。(Getty Images)
國安部長梅奧卡斯擔心，邊界禁令一旦鬆綁，將會帶來很多問題。(Getty Images)

Axios新聞網站22日報導，消息人士指出，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)私下告訴國會議員，他對拜登政府計畫在5月23日取消第42條行政命令的處理方式感到擔憂；此令遭廢除，梅奧卡斯表現出一定程度的沮喪和不安。

第42號令在2020年3月由川普政府發布，疫情期間被引用上百萬次，政府依令，以防疫為由，在邊境將大批尋求庇護的中南美洲移民當場遣返。疾病防治中心(CDC)每60天檢討一次42號令適用狀況，日前宣布將結束該計畫；拜登政府對外聲稱，已為命令解除後大批移民湧入做好準備；現在卻傳出負責保護邊境安全首長對此擔憂，顯示決定取消此令讓拜登政府陷入困境。

國土安全部發言人艾斯皮諾薩(Marsha Espinosa)對此表示，梅奧卡斯已一再表示，42號令是公共衛生機構的決定，不是移民機構；他聽從CDC公共衛生專家的任何相關決定；「取消第42號令後，我們預計移民會增加；部長正領導整個政府做出因應，以逮捕、處理和驅逐不符救濟條件的人。」

白宮官員則表示，「國土安全部有計畫，我們正努力實施也將繼續與國會合作，儘量以有序且人道的方式解除第42號令。」

消息人士指出，梅奧卡斯身為歷來首位擔任國土安全部長的拉丁裔和移民，對禁令解除後可預見的移民湧入，表示警惕。4月稍早他也曾與其他人士單獨對話時，承認解除第42號令存在重大挑戰，對預期的移民激增感到擔憂。

相關人士認為，政府尚未對5月23日解除命令一事，做好成功開展行動的準備。Axios新聞網站本周另曾報導，拜登總統核心圈已開始討論「延後廢除第42號令」。

在民主黨試圖確保國會控制權之際，部分議員面臨艱難的連任挑戰，部分溫和派民主黨人希望拜登政府延後廢除42號令，直到有適當計畫到位再取消；但這樣做有可能激怒黨內的進步派。

梅奧卡斯將接下來幾周內將在參眾兩院的不同委員會作證、接受兩黨議員質詢；下周將出席眾議院司法委員會。

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