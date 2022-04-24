無證移民燒期中選舉 拜登取消42號令 民主黨搖擺州不滿

美國邊界禁令將會鬆綁，許多中南美洲國家移民已在墨西哥邊界紮營等候。(Getty Images)

「無證移民大量湧至」已成為11月期中選舉的議題之一，尤其是拜登 政府表示將於5月23日廢除川普時代基於公共衛生限制非法移民 的「42號令」後，共和黨人迅即熱炒成為兩黨攻防戰的核心，在搖擺州份更主導了話語權，在此情況下，愈來愈多民主黨 人反對拜登這個決定。

亞利桑納、喬治亞、內華達和新罕布夏等搖擺州是共和黨人的首要目標，這些州的民主黨人開始與拜登保持距離，甚至公開批評白宮沒有充分考慮到一旦廢除「42號令」，越境人數會激增的後果。

川普在2020年時推出「42號令」，就是以防止新冠疫情傳播為由，將非法移民逐到墨西哥。

亞利桑納州民主黨籍州務卿、州長提名人霍布斯(Katie Hobbs)要求拜登扭轉他的草率決定，表示若然沒有明確計畫確保邊境安全，貿然撤銷第「42號令」將是一場災難。內州民主黨籍州長西索拉克(Steve Sisolak)也警告，如果公共衛生當局沒有全面考慮下就廢除「42號令」，南部邊境將發生人道主義危機。

民主黨內在這個問題上的分歧，使得搖擺州的民主黨人不僅反對白宮，還反對進步的民主黨人及移民維權者。

共和黨猛攻邊界議題

與此同時，共和黨人趁勢猛烈抨擊。參院共和黨全國委員會21日發動耗資100萬元的電視廣告活動，將亞利桑納州競選連任的民主黨籍參議員凱利(Mark Kelly)與拜登廢除「42號令」掛在一起，指他去年8月投票支持取消該行政命令。

面對民主黨內的離心，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)強調，政府計畫及準備在5月23日撤銷第42號令，但仍願意與國會議員們就移民改革對話。

有國會助手說，弱勢的民主黨國會議員，計畫利用國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)下周主持眾院司法委員會聽證會的機會，藉著質詢來與拜登政府的決定保持距離。

民主黨籍密西根州聯邦參議員，負責參院民主黨競選工作的彼得斯(Gary Peters)表示，理解為甚麼要競選連任的同事要站出來反對拜登。他期望拜登政府延緩撤銷第42號令，直到制定更明確的計畫來減少非法移民湧入。