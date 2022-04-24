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錄音證據：多名共和黨議員涉國會暴亂 梅杜斯恐對1月6日暴力早知情

編譯洪毅／綜合23日電
去年1月6日在國會發生的暴亂，被認為是對美國民主的一次嚴重攻擊事件。(美聯社)
去年1月6日在國會發生的暴亂，被認為是對美國民主的一次嚴重攻擊事件。(美聯社)

國會眾院組成的國會暴亂調查委員會於22日晚向聯邦法院提交的證據及證詞顯示，有多名共和黨籍國會議員曾涉入試圖推翻2020年總統大選結果的行動；而前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在其中扮演要角，並對去年1月6日可能發生暴亂一事早已知情。 

法庭文件顯示，川普時期的白宮官員曾警告白宮幕僚長梅杜斯，稱1月6日會有暴力事件。...
法庭文件顯示，川普時期的白宮官員曾警告白宮幕僚長梅杜斯，稱1月6日會有暴力事件。(美聯社)

大選後 梅杜斯召開兩次會議

法院最新的文件顯示，梅杜斯的副手、白宮副幕僚長卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)提供的證詞顯示，2020年11月大選後，梅杜斯在當年12月至少召開過兩次會議，一次是討論更換各州選舉人團，由於白宮法律顧問辦公室曾對此事表達「顯著的法律疑慮」而未達共識。

另一次則是討論川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)等人提出的構想，即要求前副總統兼參院議長潘斯在2021年1月6日點算選舉人票時，不予計入特定州的選票，讓在這些州共和黨占優勢的議會另推舉支持川普的選舉人團，把原本歸拜登的選票投給川普。此舉可造成在國會驗票時，拜登由於沒有足夠選舉人票而敗選。

越來越多錄音證據顯示，不少共和黨籍國會議員曾密切配合去年1月6日國會暴亂，但他們...
越來越多錄音證據顯示，不少共和黨籍國會議員曾密切配合去年1月6日國會暴亂，但他們此前都否認涉入。圖為積極挺川的部分共和黨議員。(美聯社)
佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員蓋茨(左)與代表喬治亞州的聯邦眾議員格林(右)是鐵桿...
佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員蓋茨(左)與代表喬治亞州的聯邦眾議員格林(右)是鐵桿「挺川派」，從不諱言推翻2020年總統大選的立場。(Getty Images)

挺川派 蓋茨和喬丹等都與會

文件顯示哈欽森表示，參與過其中至少一次會議的共和黨籍國會議員，包括眾議員畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)、布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)、蓋茨(Matt Gaetz，佛州)、高梅特(Louie Gohmert，德州)、格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)、喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)、培瑞(Scott Perry，賓州)等。他們此前都否認涉入國會暴亂事件。

調查委員會提交給法院的證據還顯示，梅杜斯曾答應川普最有力支持者、眾議員喬丹，要在去年1月6日前更換拒絕為川普選舉舞弊指控背書的司法部領導層，由親川普者取而代之。

前總統川普在去年1月6日發生的國會暴亂事件中介入有多深，須承擔怎樣的責任，是國會...
前總統川普在去年1月6日發生的國會暴亂事件中介入有多深，須承擔怎樣的責任，是國會調查委員會的重點。(美聯社)

暴亂時 梅曾與川普車隊聯繫

文件顯示，梅杜斯很可能對1月6日將發生暴動事件知情，因為前白宮副幕僚長奧納托(Anthony Ornato)曾報告說，有情資顯示當天可能發生暴動，而梅杜斯當時的反應是：「好，我們來談談這個問題。」

哈欽森表示，她對梅杜斯之後對此有何作為並不知情，但是她知道暴亂發生時，梅杜斯曾與川普的車隊聯繫。此外，梅杜斯曾在當天早晨向喬丹傳訊息，表示他支持說服副總統潘斯拒絕點算特定州選舉人票。

梅杜斯 「不像幕僚長更像選務人員」

調查委員會向法院提交這些證據，是因為梅杜斯拒絕接收該委員會的聽證會傳票，還向法院提起訴訟，要求保護其行政特權；而調查委員會正試圖說服法官推翻梅杜斯的請求。

聯邦眾議院總法律顧問賴特(Douglas Letter)寫道，梅杜斯並未扮演「典型的白宮幕僚長角色」，即向總統提出政策意見；他扮演的角色更像是選務人員，從中協助推翻2020年的選舉結果。

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