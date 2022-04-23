扼經濟命脈 俄企圖掌控烏東、南…誰是下一個？

俄羅斯的盟軍車臣武裝分子21日在馬立波搜查烏軍殘餘人員。（路透）

俄羅斯軍方22日宣示對烏克蘭 東部頓巴斯(Donbas)和南部全區的企圖，先拿下烏南戰略港口城市敖德薩(Odesa)和尼古拉耶夫(Mykolayiv)，再深入鄰國摩爾多瓦(Moldova)的親俄分離地區「聶斯特河沿岸地區」(Transdniestria)；此舉形同建立陸上走廊，切斷烏克蘭海岸線，烏克蘭批俄國 抱持帝國主義心態，並警告其他國家恐成俄國下一個目標。

俄國國營媒體「塔斯社」(TASS)報導，俄羅斯中部軍區代理司令明涅卡耶夫(Rustam Minnekayev)22日表示：「自兩天前展開特別行動的第二階段以來，俄軍其一任務便是全面掌控烏克蘭頓巴斯和南部。這能確保俄國建立起一條通往克里米亞的陸上走廊，並影響烏克蘭經濟命脈。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，明涅卡耶夫言論代表俄國侵略烏克蘭「只是個起頭」，俄國也想攻下其他國家，「烏克蘭站在第一線，下一個會是誰？」

烏克蘭國防部 在推特指出：「俄國承認戰爭『第二階段』目標並非戰勝其杜撰的『納粹』，而是要占領烏東和烏南，這就是帝國主義。」

明涅卡耶夫是在斯維爾德洛夫斯克區(Sverdlovsk Region)國防工業企業聯盟年度全體會議發表此談話，顯示俄國的戰爭目標遠超過其先前所言。華盛頓郵報指出，這也是俄國至今對烏克蘭發出最嚴重的威脅，但不清楚他的言論是否代表俄國官方政策。

他接著表示：「掌控烏南地區，可讓俄軍通往聶斯特河沿岸地區，據觀察，該地的俄語人口遭到壓迫。」

「聶斯特河沿岸地區」是烏克蘭鄰國摩爾多瓦中的親俄分離地區，1990年代初期宣布獨立但未獲國際承認，但該地有親俄領袖，俄國也派駐約1500名「維和」兵力。

俄國再擴大其軍事目標將烏南城市囊括在內。路透報導，明涅卡耶夫的說法表示，俄軍將切斷烏克蘭全部海岸線，向西推進數百哩，並穿過烏南戰略港口城市敖德薩和尼古拉耶夫。目前俄軍僅控制烏南部分地區，烏克蘭政府仍控制這兩大戰略城市。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)22日拒絕闡明有關烏南領土的目標，把問題丟給俄國國防部。

摩爾多瓦22日稍晚立即召見俄國駐其首都基希涅夫(Chisinau)大使瓦斯涅佐夫(Oleg Vasnetov)，對俄國恐揮軍至聶斯特河沿岸地區一事表達深度擔憂。

摩爾多瓦外交部在聲明指出，明涅卡耶夫的發言並無根據，且違背俄國支持摩爾多瓦主權和領土完整的立場；其也駁斥聶斯特河沿岸地區俄語人士遭壓迫的說法，譴責這類讓人無法接受的言論會擴大社會緊張與猜疑。

烏克蘭軍21日在哈爾科夫市以BM-21 Grad多管火箭砲反擊俄軍。 (路透) 俄羅斯將軍22日宣示企圖拿下烏克蘭東部頓巴斯和南部全區，再深入鄰國摩爾多瓦的親俄分離地區「聶斯特河沿岸地區」，建立陸上走廊。圖為俄軍21日轟炸哈爾科夫後，當地消防人員滅火。（路透） 俄軍聲稱已在馬立波獲勝，卻仍在該市轟炸。（路透）