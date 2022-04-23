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普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭要打「聶斯特河沿岸區」？摩爾多瓦早承認無法控制

編譯盧炯燊／綜合22日電
五角大廈評估，一旦烏克蘭獲得適當武器裝備，保持高昂士氣，烏軍不僅能擋下俄軍步步進逼，甚至還有機會擊退俄軍。圖為烏軍21日在基輔清理俄軍未爆的火箭。（路透）
五角大廈評估，一旦烏克蘭獲得適當武器裝備，保持高昂士氣，烏軍不僅能擋下俄軍步步進逼，甚至還有機會擊退俄軍。圖為烏軍21日在基輔清理俄軍未爆的火箭。（路透）

俄羅斯在「解放」烏克蘭東南部重鎮馬立波後僅一天，俄羅斯中部軍區代理司令明涅卡耶夫(Rustam Minnekaev)突然聲稱，俄軍特別軍事行動「第二階段」的目標之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部，進而打通往烏克蘭鄰國摩爾多瓦親俄分離區「聶斯特河沿岸地區」(Transnistria)」的陸上走廊，這是俄軍新階段行動的最詳盡描述。

目前尚不清楚明涅卡耶夫的說法是否反映克里姆林宮的真正意圖，但軍事專家感到驚訝，認為極有可能是明涅卡耶夫一時興起的說法，然而俄羅斯在戰爭初期向烏國西南部推進但最終失敗，因此也可能作出這項戰略調整。

俄長期以維和名義駐紮

摩爾多瓦曾是羅馬尼亞一部分，1940年併入蘇聯，蘇聯解體後，它與烏克蘭接壤、有50萬人口的狹長地帶「聶斯特河沿岸地區」一直爭取獨立，並與俄羅斯保持關係；該區1992年與摩爾多瓦爆發戰爭，該區以一個獨立國家運作，摩爾多瓦承認已無法控制，迄今包括俄羅斯在內都沒有國家承認它。

幾十年來，俄軍一直以「維和人員」名義駐紮在該區，估計現有1500軍人。

俄羅斯問題網上期刊「謎語」(Riddle)政治分析員巴爾巴辛(Anton Barbashin)指出，俄羅斯早在1990年代，就有與聶斯特河沿岸地區在地理上建立聯繫的想法。

長期以來，俄羅斯為了在東歐保持一定影響力，向聶斯特河沿岸地區地區免費供應天然氣和養老金補貼，使它得以維持成為一個「國家」。

俄將軍發言可靠性不足

巴爾巴辛及大多數分析家均認為，這個地區本來就對莫斯科沒有太大的戰略價值，若派兵前往當地，帶來的問題多於解決的問題。

巴爾巴辛認為，既然俄軍目前還在頓巴斯苦戰，而烏國南部也未見大規模動員，明涅卡耶夫的說法，極有可能是一時興起。

然而，俄軍在聶斯特河沿岸地區存在的事實，也確實讓摩爾多瓦人感到憂慮，擔心俄羅斯接下來會攻擊他們。因為烏克蘭曾警告，駐紮在聶斯特河沿岸地區的俄軍可以用來攻擊烏克蘭。

不管最後情況如何，明涅卡耶夫的說法，增加了全球對摩爾多瓦脆弱性的擔憂。

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