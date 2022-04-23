加速軍援烏克蘭 拜登指派「安全協調員」

拜登。（美聯社）

國會山莊報(The Hill)報導，拜登 政府指派退役陸軍中將沃爾夫(Terry Wolff)，擔任美國與盟國間的烏克蘭 安全協助協調員，加速對烏克蘭的軍援；國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)26日將訪德國會晤盟友，討論烏克蘭國防所需與安全議題。

國家安全會議(NSC)發言人表示：「NSC最近提議由沃爾夫出任，協助統籌美國與我國盟友提供給烏克蘭的安全協助，烏克蘭人天天使用這些軍援保家衛國。」

兩黨聯邦參議員上周致函拜登總統，呼籲他指派烏克蘭安全協助協調員，主導聯邦各部門行動，進一步掌握烏克蘭的國防需求，同時避免國防部和國務院出現管轄權重複的爭議。

這些聯邦參議員表示，這名協調員必須擔任美國與國外盟友政府之間的聯絡主任，評估庫存武器轉移以及可援助烏克蘭的現有武器能力，例如飛機、重型坦克、精密武器等。

聯邦參議員波特曼(Rob Portman)，懷俄明州)表示：「我很開心白宮傾聽兩黨呼籲，拜登指派『烏克蘭安全協助協調員』，加速軍援烏克蘭。」

波特曼指出，烏克蘭採取重要步驟重新奪回國家掌控權，這場戰爭仍未結束；他說俄國更新進攻目標，持續對烏克蘭主權和獨立造成生存威脅；美國能略過繁文縟節，快速行動，統籌跨部門行動，並提供烏克蘭戰勝的必要工具，這點至關重要。

奧斯丁訪德 與盟國商討烏國防需求

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，奧斯丁下周將前往德國，與當地拉姆施泰空軍基地(Ramstein Air Base)的盟友一起參加針對烏克蘭國防的會談。

柯比表示，「烏克蘭國防諮詢小組」預計26日展開，全球利害關係者將會晤討論烏克蘭當前國防所需，並確保烏克蘭長期安全與主權受到尊重且得已發展。

柯比並未透露與會國數目，目前與會國名單尚未出爐，但北約(NATO)以外的盟友也會涵蓋其中。

與會國討論主題包括俄國進攻烏東最新戰況評估，各國如何為國防工業注能以穩定軍源烏克蘭，以及放眼評估烏克蘭未來國防需求。