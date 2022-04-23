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審查不嚴謹 拜登安置烏克蘭難民計畫被罵了

記者顏伶如／綜合報導
希望從陸路入境美國的烏克蘭難民，極可能因缺乏有效簽證或授權證明，被國務院打回票。圖為滯留在美墨邊境的烏克蘭難民。(Getty Images)
希望從陸路入境美國的烏克蘭難民，極可能因缺乏有效簽證或授權證明，被國務院打回票。圖為滯留在美墨邊境的烏克蘭難民。(Getty Images)

拜登總統宣布「團結為烏克蘭」(Uniting for Ukraine)10萬名烏克蘭難民安置計畫，基於人道考量將簡化並加快作業程序。Politico新聞網站報導，這項計畫曝光後引發批評，因為透過陸路希望入境美國的烏克蘭難民，恐因沒有有效簽證或授權證明而遭國務院駁回。

根據「團結為烏克蘭」計畫規定，烏克蘭申請者必須完成接種新冠疫苗，今年2月11日之前住在烏克蘭境內，提出申請後必須通過生物識別及生理篩檢，也要通過安全調查確認身分背景。審查通過後將取得效期兩年的人道主義假釋(humanitarian parole)以及工作證。

然而，希望透過陸路入境美國的烏克蘭難民，極可能因為缺乏有效簽證或授權證明，遭到國務院打回票。

協助烏克蘭難民重新安置的救援組織指出，拜登政府把重點只放在人道主義假釋，而不是提高難民審查程序效率，值得商榷。

「國際難民援助計畫」(IRAP)政策部主任瓦格西(Sunil Varghese)表示，如果只憑效期短暫的假釋身分處理問題，好比只用繃帶包紮傷口。

瓦格西說，拜登政府如果無法提高為在美難民提供永久保護的整體工作效率，等於讓危機一件又一件持續發生，「拜登政府倘若真的有心把難民保護視為優先要務，肯定會有辦法做得到」。

Politico新聞網站分析，獲得人道主義假釋許可的烏克蘭人與烏克蘭難民，同樣都是因為俄烏戰爭被迫遠走他鄉，但兩者差異在於後者有機會透過難民援助計畫，在美國取得永久居留權。

拜登政府在2021年10月宣布，2022會計年度接收難民人數上限將增至12萬5000人。

Politico新聞網站報導，前總統川普任內大幅限縮移民接收，拜登政府上台後對於難民政策的用詞雖與川普政府不同，但國務院統計數據顯示，2021年10月迄今只有8758名難民獲准赴美。今年3月間，只有12名烏克蘭人透過難民重新安置計畫進入美國。

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