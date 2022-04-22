氣候變遷致野火叢生 美1.37億人空氣「非常不健康」

美國肺臟協會21日公布的統計報告顯示，儘管過去50年的空氣品質漸改善，但仍有很多人每天吸著汙染的空氣。圖左與右分別為1998年與2020年的洛杉磯天際線。（美聯社）

每年4月22日為世界地球日，但根據美國肺臟協會(ALA)21日公布的年度統計報告，氣候變遷 導致野火叢生等因素，使得全美今年仍有1億3700萬人所呼吸的空氣「非常不健康」；而去年的今天，拜登 政府正率領各國領袖參與線上氣候高峰會，矢言對抗氣候變遷，但對照這一年來的相關議程卻頻頻受阻。

肺臟協會主席維莫(Harold Wimmer)在聲明中指出，「2022年空氣狀況的報告顯示，仍有眾多美國人生活在空氣品質極差、足以危害人體健康的地區，且人數龐大的程度令人無法接受」。

這也是該報告執行的第23年，如今呼吸「極度不健康」和「危險」空氣品質的人數和時間，與過去20年報告的歷史紀錄相比都高出許多；肺臟協會公共政策資深副主席比林斯(Paul Billings)呼應，儘管過去50年的空氣品質漸漸改善，「還是有很多人每天吸著汙染的空氣」。

報告中分析主要的空氣汙染分為煙霧(smog)和煙灰(soot，技術上又稱為「顆粒」)；一般來說，汽車、發電廠和工業排放的廢氣都會使煙霧汙染惡化；至於煙灰則更加致命，容易引發肺癌，使人們的壽命縮短。

肺臟協會表示，過去幾年全美不斷致力減少碳排放，多少改善了空氣品質；但氣候變遷使得環境溫度提升、且更加乾燥，野火發生的頻率增加，導致部分地區的煙灰汙染等級急速竄升。

拜登總統22日將與民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)現身西雅圖的地球日紀念活動；雖說去年拜登不斷打擊車用石化燃料，試圖納入更多綠能友善的法案，但目前的狀況仍遠遠不及他上任時預期的目標。

此外，俄烏戰爭也打亂拜登的氣候變遷議程；為抵制俄羅斯石油 ，拜登釋放數百萬桶戰略儲備石油，並鼓勵煉油商鑽油，以平抑油價。

拜登的副國家氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)說：「現在我們得同時面對兩個事實，我們已做了很多，但也還有很長的路要走。」

美國肺臟協會21日公布的統計報告顯示，儘管過去50年的空氣品質漸改善，但仍有很多人每天吸著汙染的空氣。圖為阿拉巴馬州一處煤電廠。（Getty Images）