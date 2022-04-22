可移動核能反應爐 國防部3年後愛州測試

國防部將在愛達荷州東部測試先進的移動核能微型反應爐。（美聯社）

國防部 將在愛達荷州 東部的國家試驗所測試先進的移動核能微型反應爐，如果成功，將對美國的發展策略造成「改變一切」的效果。

國防部上周核定「貝利計畫」(Project Pele)，在愛達荷以外的地方建造反應爐和所需燃料，再運到愛達荷國家試驗所組裝並啟動、營運。這個原始設計的微型反應爐冷卻靠天然瓦斯，發電量預估1至5百萬瓦特(megawatts)。

國防部在完成600頁兩冊環境影響評估後，做成上述決定。環境評估報告包括民眾的意見，以及專家認為可能的替代方案。

貝利計畫專案經理瓦克斯曼(Jeff Waksman)說，先進的核能反應爐對國防部以及企業界，都可能創造巨大的競爭優勢，讓美國領先其他國家，「但要採用這微型反應爐之前，必須先讓它在實際情況下展現效能。」

官方先前說，在愛達荷試驗所整備測試場地，同時建造反應爐，需三年的時間，才能開始測試。國防部說，要看經費是否有著落，才能斷定計畫從開始進行到測試，時程如何。

國防部表示，目前有兩樣設計，哪一樣中選，稍晚會宣布。這兩樣反應爐，都是用濃縮鈾當燃料，高溫瓦斯冷卻。計畫如果實現，將是美國境內運行的第一座第四代核能反應爐。

有人批評軍隊使用微型移動核能反應爐，說這種反應爐對部隊造成的後勤問題和風險，大於預想的目的與效用。此外，作戰地帶或外國基地上使用微型核能反應爐，反而會變成敵方攻擊的目標。

愛達荷國家試驗所位於愛達荷瀑布市西邊80公里，能源部 所屬的2300平方公里荒漠地，是建造、測試微型核反應爐的理想場所。測試項目包括從甲地移動到乙地並立刻發電。