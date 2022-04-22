可移動核能反應爐 國防部3年後愛州測試
國防部將在愛達荷州東部的國家試驗所測試先進的移動核能微型反應爐，如果成功，將對美國的發展策略造成「改變一切」的效果。
國防部上周核定「貝利計畫」(Project Pele)，在愛達荷以外的地方建造反應爐和所需燃料，再運到愛達荷國家試驗所組裝並啟動、營運。這個原始設計的微型反應爐冷卻靠天然瓦斯，發電量預估1至5百萬瓦特(megawatts)。
國防部在完成600頁兩冊環境影響評估後，做成上述決定。環境評估報告包括民眾的意見，以及專家認為可能的替代方案。
貝利計畫專案經理瓦克斯曼(Jeff Waksman)說，先進的核能反應爐對國防部以及企業界，都可能創造巨大的競爭優勢，讓美國領先其他國家，「但要採用這微型反應爐之前，必須先讓它在實際情況下展現效能。」
官方先前說，在愛達荷試驗所整備測試場地，同時建造反應爐，需三年的時間，才能開始測試。國防部說，要看經費是否有著落，才能斷定計畫從開始進行到測試，時程如何。
國防部表示，目前有兩樣設計，哪一樣中選，稍晚會宣布。這兩樣反應爐，都是用濃縮鈾當燃料，高溫瓦斯冷卻。計畫如果實現，將是美國境內運行的第一座第四代核能反應爐。
有人批評軍隊使用微型移動核能反應爐，說這種反應爐對部隊造成的後勤問題和風險，大於預想的目的與效用。此外，作戰地帶或外國基地上使用微型核能反應爐，反而會變成敵方攻擊的目標。
愛達荷國家試驗所位於愛達荷瀑布市西邊80公里，能源部所屬的2300平方公里荒漠地，是建造、測試微型核反應爐的理想場所。測試項目包括從甲地移動到乙地並立刻發電。
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