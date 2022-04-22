補好臭氧層破洞、救瀕危生物 全球免於第6次「大滅絕」

在全球通力合作下，臭氧層破洞已補好，空氣汙染有改善，不少瀕危生物也受到拯救 ，根據美聯社在地球日前夕的報導， 全球合作可解決環境破壞問題，也可能免於第六次「生物大滅絕。」

密西根州立大學環境永續研究員科申鮑姆(Sheril Kirshenbaum)說：「我們有能力把亂糟糟的一團清理好，就看要不要清理，重點放在哪裡。」

前白宮首席氣候顧問布朗納(Carol Browner)指出，科學界1970年代發現冷氣機、電冰箱、氣溶膠噴霧器等使用的某種化學成分是臭氧層日益稀薄的主因後，平常忙著競爭的各國政府和民間社團突然體會到，紫外線直接射到地面和人體，對誰都是一大威脅，不但皮膚癌、白內障等增多，生態系統也遭殃。

史丹福大學 環境科學家傑克遜(Rob Jackson)說，那是人類第一次造成足以殺死地球的問題，「還好我們回過神來，把問題解決了。」

1987年全球各國簽署蒙特婁公約，禁用各種會讓臭氧層更稀薄的化學物質，到今天，每一國都接受這條公約，腐蝕臭氧層的化學物質已99%禁用，根據聯合國環境規畫署主任安德森(Inger Andersen)的說法，「每年200萬人因此免於罹患皮膚癌。」預估2030年代，南極上空的臭氧層漏洞，將完全癒合。

破壞臭氧層的化學成分，業界研究出替代品，導致氣候變遷的石化燃料，卻沒那麼容易替代，對石油天然氣 公司而言，禁用其產品，就會要了它們的命，因此地球暖化問題，無法與臭氧層問題相比。

美國的空氣、河流汙染問題，因1970年制定清潔空氣法，1972年水源保護法，加上1990年環保署強化法規，而大有改善。雪城大學環境科學教授塔妥爾(Sam Tuttle)說，環保法規實施以來，癌症、氣喘等病例減少，「挽救了好幾百萬條人命，也節省了好幾兆元保健支出」，還讓「大家更健康，漁業更興旺，環境更美好。」

太陽能和風力產生的能源不會造成溫室效應，近年來價格頗見下降，令科學價驚喜，人類有望對煤炭、石油和天然氣「斷奶」，不再依賴這些會讓地球溫度日益上升的燃料。

禿鷹、美洲鱷魚、游隼、加拿大雁、大翅鯨，則是野生動物保護、復育成功的範例，顯見「事在人為。」