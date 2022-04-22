悲慘世界 馬立波驚見200多座新墳、亂葬坑埋平民

馬立波市的急難管理人員21日從一幢遭俄軍轟炸的公寓樓裡抬出一具平民屍體。(路透)

烏克蘭 一直聲稱遭俄羅斯 軍隊圍困的港口城市馬立波(Mariupol)有大批平民被屠殺，烏國官員19日確認一處亂葬坑位置，認為是俄軍掩埋平民地點；總部位於美國科羅拉多州 的通訊及衛星科技公司「馬薩爾科技」(Maxar Technologies Inc.)透過收集及分析的衛星圖像，也支持這個說法。

馬立波市長顧問安德瑞尤申科(Petro Andriushchenko)21日在Telegram帖文表示，經過長期搜索大規模埋葬馬立波市民的地點後，終於確定了大量市民被殺及埋葬在曼胡什(Manhush)的事實，這個小鎮位於馬立波以西約19公里。

安德瑞尤申科本人並不在馬立波，但扮演一個信息交換的角色，他在帖文裡指俄軍在曼胡什挖了多個大坑，每個長約100呎)。

他又指俄軍用卡車將屍體運至，但只是傾倒在路堤而非真正埋葬，又說這是最直接的戰爭罪行證據。

安德瑞尤申科聲稱，俄軍徵召馬立波居民在街道上收集黑色塑料屍袋，用卡車運到曼胡什現場，之後有居民向他講述了情況。他說，有些人查看了袋子內部，確認裡面裝的是屍體，估計已有數千個屍袋運送到曼胡什。

馬立波市議會21日在Telegram表示，俄軍在曼胡什埋葬了3000至9000人。

21日的衛星影像顯示，馬立波外圍出現200 座新墳及亂葬坑。烏克蘭指控俄軍濫殺平民。(Getty Images)

另一方面，馬薩爾科技公司19日公布衛星圖片的分析，顯示曼胡什西北一個地點有新墳墓的證據。

馬薩爾科公司在分析中說，根據媒體最近報導，俄軍一直在將在馬立波死亡的屍體運到這個地方，經過審查3月中至4月中的衛星圖像後發現，埋屍地始建於2022年3月23日至26日之間，並且在過去幾星期繼續擴大，埋屍地以四個平行排列，估計共有200多個新墳。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boichenko)也於21日表示，經過俄軍數星期連番轟炸後，市內超過2萬人遭炸死，包括婦女、兒童及長者等。

他說，市內超過2萬人死於敵人的大砲及飛機下，最不幸的是，死去的馬立波市民，他們的屍體開始從城市的街道上消失。

對於烏克蘭官員有關發現萬人亂葬坑的說法，媒體無法獨立證實，也無法知道過去數周遭俄軍猛轟炸後的確切死亡數字，一切信息都來自烏克蘭方面。