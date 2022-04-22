以「俄」制「惡」 美援烏16架俄製直升機

美國同意提供16架俄製Mi-17直升機給烏克蘭，這些直升機去年8月在阿富汗以外地區維修，當時這些直升機仍屬於阿富汗政府。圖為俄軍的同款直升機。(路透)

10年前美向俄採購支持阿富汗

10年後這批飛機轉至烏國抗俄

華盛頓郵報(WP)報導，美國2010年代初期為支持垮台前的阿富汗政府，向俄羅斯採購俄製Mi-17直升機時，未料到十年後，可將這批直升機轉移至烏克蘭 ，助其對抗入侵的俄羅斯大軍。

華郵報導，美國當時向俄國購入這些直升機時，國會議員大為光火，他們認為國防部 應選擇美國製造商；但國防部並未改變政策，因為俄國直升機相對便宜，相當適合阿富汗的廣闊沙漠與高緯度，而且阿富汗飛行員熟悉操作。

過了十年，國會和克姆林宮均未料到，美國為因應俄國入侵烏克蘭以及神學士(Taliban)拿下阿富汗，要將這批直升機轉移至烏克蘭以對抗俄軍入侵。

拜登總統上周宣布批准對烏克蘭的8億元軍事援助時，並未提到這批Mi-17直升機的特別過往。在烏克蘭砲火和兵力短缺之際，美國運送11架Mi-17直升機前往烏克蘭；Mi-17直升機可載運人員、大砲和火箭，讓烏軍反守為攻並提供近距離空中協助。

華郵引述匿名消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)上周親自致電拜登要求直升機援助，讓拜登在最後一刻將直升機加入該批軍援。

智庫「外交政策研究所」(FPRI)資深研究員李伊(Rob Lee)表示，烏克蘭可用Mi-17直升機運送軍隊、撤離傷亡人員、運送砲彈等其他關鍵補給品，或者攻擊俄國目標，烏克蘭手上直升機越多，攻擊俄軍的火力就越強。

國防部官員表示，美國同意提供16架Mi-17直升機給烏克蘭，這些直升機去年8月在阿富汗以外地區進行維修，當時這些直升機仍屬於阿富汗政府，但卻由美國納稅人買單，因此國防部12月通知國會，將把這批軍機視為國防部財產。

俄國入侵烏克蘭時，已有五架Mi-17直升機在烏克蘭維修，因為烏克蘭專精於前蘇聯設計的軍事設備。其他11架則在亞利桑納州土桑市(Tucson)外的戴維斯-蒙森空軍基地，國防部最快本周末可運至烏克蘭，但得考慮天氣等諸多因素。

俄國軍備被用來對付入侵烏克蘭的俄軍顯得諷刺，部分軍事專家認為，Mi-17直升機在烏克蘭效用可能大於阿富汗。