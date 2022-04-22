我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

以「俄」制「惡」 美援烏16架俄製直升機

編譯郭宣含／綜合21日電
美國同意提供16架俄製Mi-17直升機給烏克蘭，這些直升機去年8月在阿富汗以外地區維修，當時這些直升機仍屬於阿富汗政府。圖為俄軍的同款直升機。(路透)
美國同意提供16架俄製Mi-17直升機給烏克蘭，這些直升機去年8月在阿富汗以外地區維修，當時這些直升機仍屬於阿富汗政府。圖為俄軍的同款直升機。(路透)

10年前美向俄採購支持阿富汗

10年後這批飛機轉至烏國抗俄

華盛頓郵報(WP)報導，美國2010年代初期為支持垮台前的阿富汗政府，向俄羅斯採購俄製Mi-17直升機時，未料到十年後，可將這批直升機轉移至烏克蘭，助其對抗入侵的俄羅斯大軍。

華郵報導，美國當時向俄國購入這些直升機時，國會議員大為光火，他們認為國防部應選擇美國製造商；但國防部並未改變政策，因為俄國直升機相對便宜，相當適合阿富汗的廣闊沙漠與高緯度，而且阿富汗飛行員熟悉操作。

過了十年，國會和克姆林宮均未料到，美國為因應俄國入侵烏克蘭以及神學士(Taliban)拿下阿富汗，要將這批直升機轉移至烏克蘭以對抗俄軍入侵。

拜登總統上周宣布批准對烏克蘭的8億元軍事援助時，並未提到這批Mi-17直升機的特別過往。在烏克蘭砲火和兵力短缺之際，美國運送11架Mi-17直升機前往烏克蘭；Mi-17直升機可載運人員、大砲和火箭，讓烏軍反守為攻並提供近距離空中協助。

華郵引述匿名消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)上周親自致電拜登要求直升機援助，讓拜登在最後一刻將直升機加入該批軍援。

智庫「外交政策研究所」(FPRI)資深研究員李伊(Rob Lee)表示，烏克蘭可用Mi-17直升機運送軍隊、撤離傷亡人員、運送砲彈等其他關鍵補給品，或者攻擊俄國目標，烏克蘭手上直升機越多，攻擊俄軍的火力就越強。

國防部官員表示，美國同意提供16架Mi-17直升機給烏克蘭，這些直升機去年8月在阿富汗以外地區進行維修，當時這些直升機仍屬於阿富汗政府，但卻由美國納稅人買單，因此國防部12月通知國會，將把這批軍機視為國防部財產。

俄國入侵烏克蘭時，已有五架Mi-17直升機在烏克蘭維修，因為烏克蘭專精於前蘇聯設計的軍事設備。其他11架則在亞利桑納州土桑市(Tucson)外的戴維斯-蒙森空軍基地，國防部最快本周末可運至烏克蘭，但得考慮天氣等諸多因素。

俄國軍備被用來對付入侵烏克蘭的俄軍顯得諷刺，部分軍事專家認為，Mi-17直升機在烏克蘭效用可能大於阿富汗。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 阿富汗 國防部

上一則

財長葉倫: 歐禁俄能源 推升油價 全球都受傷

下一則

悲慘世界 馬立波驚見200多座新墳、亂葬坑埋平民

延伸閱讀

肺臟協會報告：美1.37億人呼吸的空氣「非常不健康」

肺臟協會報告：美1.37億人呼吸的空氣「非常不健康」
拜登政府援助烏克蘭 量身打造新武器「自殺式無人機」

拜登政府援助烏克蘭 量身打造新武器「自殺式無人機」
美國東協領袖峰會 越總理率團願與拜登政府合作

美國東協領袖峰會 越總理率團願與拜登政府合作
減碳排 白宮砸60億元救核電廠…迄今最大手筆

減碳排 白宮砸60億元救核電廠…迄今最大手筆

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件