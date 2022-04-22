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財長葉倫: 歐禁俄能源 推升油價 全球都受傷

編譯潘勛／綜合21日電

財政部長葉倫21日表示，歐洲完全禁止俄羅斯石油進口，對俄羅斯經濟傷害可能不大，但歐洲因油價上漲驚人，自己反而受傷；另一方面，近幾周俄國加速向各大購買國出口石油，但油輪目的地模糊化，顯示西方仍在進口俄國石油，只是隱藏油品原產地。

國會山莊報(The Hill)報導，葉倫表示，歐洲顯然須減少對俄國能源的依賴，但欲完全禁止俄國石油進口，得小心謹慎；葉倫認為，歐盟各國完全禁止俄國石油進口，可能得付更多錢由其他國家進口石油天然氣煤炭；至於俄國雖不再能大量向歐洲出口，但反而可因油價升高很多，只賣少量給其友邦或中立國家就有收入。

葉倫表示，歐洲完全禁購俄國石油，對歐洲及世界其他地區恐造成傷害，而且對俄國經濟的損傷並不大，原因在俄方出口量雖減少，但油價提高，反而受益。

美國及盟邦制裁俄國，目前均不為源自俄方的能源付錢，以保護歐洲不因油價上漲驚人而受損；但廣泛制裁，雖傷及俄國政府的財政收入，數十家俄國企業不再能大肆出口，僅靠石油、天然氣價格穩定上漲，俄方仍能控管經濟受損。

葉倫承認，出售石油、天然氣而取得收益，是俄方重要的收入來源，想辦法減少其收益很有用；若能找出方法，讓全球不因能源價格上揚而受損，且減少俄國收入，就最理想，全世界得想妥辦法。

俄加速出口石油 油輪目的地不明

華爾街日報(WSJ)報導，俄國近幾周加強向主要客戶出口石油，並未在世界能源市場陷入孤立，石油交易的方式之一，便是油輪「目的地不詳」。TankerTrackers.com指出，4月油輪由俄國港口出發，賣給歐盟成員國的數量，已上升到每日160萬桶；俄國因入侵烏克蘭，向歐洲出口石油在3月曾下降到每日130萬桶。

目前設法模糊原油產地但仍買賣的市場已成形；TankerTrackers.com指出，4月以來，多達1110萬桶已裝上油輪的原油未呈報航線，也未說明目的國家，在俄國侵烏之前，這種現象幾乎沒有。

模糊原油產自俄國的原因之一，在各國亟需石油來維持經濟運轉，避免燃料價格再上揚，但各公司及中間商寧可默不聲張做生意，避免因促成俄方石油出口賺到錢而挨罵，說他們注資給俄方戰爭機器。

不標目的地的現象顯示，俄國石油運到海上，再與更大船隻的其他石油混合，而模糊產地。

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