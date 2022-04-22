勝利？普亭稱成功「解放」馬立波 封鎖亞速鋼鐵廠
俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)21日宣布在烏克蘭南部戰略港都馬立波之戰獲勝，並下令停止攻擊該市烏軍最後據點亞速(Azovstal)鋼鐵廠；但美國國防部官員評估，俄軍尚未全面拿下馬立波，據估該鋼鐵廠內仍有2000名烏克蘭士兵持續抵抗，還有1000名平民躲藏其中。
普亭21日宣布馬立波戰役勝利，並向俄國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)下令俄軍不得突襲亞速鋼鐵廠，因為鋼鐵廠地下通道複雜又有烏軍躲藏，為避免犧牲更多俄軍，他宣布重重圍困鋼鐵廠，「連一隻蒼蠅都不能飛出來」。
俄估仍有數千烏軍民堅守鋼鐵廠
俄國估計仍有數千名烏軍堅守亞速鋼鐵廠，不願向俄軍投降；烏克蘭官員估計，約有1000名平民也受困其中。
俄國不打算派兵追擊剩餘烏軍，以免爆發血戰，顯然打算繼續圍困，等烏軍耗盡食物和彈藥時出面投降。
馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)反駁該市已落入俄軍之手，「這座城市過去和現在都屬於烏克蘭人，我國勇敢的戰士和英雄持續捍衛本市」。
華盛頓郵報(WP)報導，俄國拿下馬立波象徵俄國侵烏後的最大勝利，不僅有效掐住烏克蘭經濟命脈的海上貿易，還可讓俄國占據更長海岸線，完成連接俄國和克里米亞的陸橋，並釋出更多兵力前往烏東頓巴斯(Donbas)地區。
普亭在聯合記者會上宣布「解放馬立波的戰事已成功完成」，並恭喜俄國國防部長蕭依古。
車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)20日表示，車臣軍隊可迅速幫助俄軍完全拿下亞速鋼鐵廠；蕭依古也告訴普亭，俄軍估可在三至四天內清空亞速鋼鐵廠，但普亭回應此舉「沒有意義」且會危及俄軍生命，「我下令取消此行動」。
鋼鐵廠「連蒼蠅都飛不出來」
普亭把自己描述成理性且人道的領袖，「這種情況下我們應該思考，要如何保住我國士兵與軍官的生命，沒必要爬進這些工廠的地下墓穴，現在封鎖該廠區，連一隻蒼蠅都不能飛出來」。
紐約時報報導，克里姆林宮急於宣布馬立波戰役大獲全勝，普亭發言人培斯科夫(Dmitri Peskov)表示，現在有機會重建馬立波的和平生活，「讓人民回到他們的家中」。俄國官員20日視察該市學校並送來教科書，學校現已改成俄語課程。
美國防部認俄尚未拿下馬立波
紐時指出，在普亭取消馬立波攻擊行動前不久，烏克蘭國民兵庫茲涅佐夫(Leonid Kuznetsov)傳訊指出，亞速鋼鐵廠21日仍持續遭飛彈攻擊。
美國國防部一名高階官員21日表示：「我們不認為馬立波落入俄國之手，烏克蘭人還在那裡抵抗，而且馬立波持續遭到俄國空襲。」
澤倫斯基願以俄戰俘交換平民
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)21日表示，他願意以俄軍戰俘交換躲避在亞速鋼鐵廠內的平民，但俄國尚未回應此提議。
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