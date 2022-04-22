我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

勝利？普亭稱成功「解放」馬立波 封鎖亞速鋼鐵廠

編譯郭宣含／綜合21日電
俄軍21日重重圍困馬立波市烏軍的最後據點亞速鋼鐵廠，並對那裡持續轟炸。(路透)
俄軍21日重重圍困馬立波市烏軍的最後據點亞速鋼鐵廠，並對那裡持續轟炸。(路透)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)21日宣布在烏克蘭南部戰略港都馬立波之戰獲勝，並下令停止攻擊該市烏軍最後據點亞速(Azovstal)鋼鐵廠；但美國國防部官員評估，俄軍尚未全面拿下馬立波，據估該鋼鐵廠內仍有2000名烏克蘭士兵持續抵抗，還有1000名平民躲藏其中。

普亭21日宣布馬立波戰役勝利，並向俄國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)下令俄軍不得突襲亞速鋼鐵廠，因為鋼鐵廠地下通道複雜又有烏軍躲藏，為避免犧牲更多俄軍，他宣布重重圍困鋼鐵廠，「連一隻蒼蠅都不能飛出來」。

俄估仍有數千烏軍民堅守鋼鐵廠

俄國估計仍有數千名烏軍堅守亞速鋼鐵廠，不願向俄軍投降；烏克蘭官員估計，約有1000名平民也受困其中。

俄國不打算派兵追擊剩餘烏軍，以免爆發血戰，顯然打算繼續圍困，等烏軍耗盡食物和彈藥時出面投降。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)反駁該市已落入俄軍之手，「這座城市過去和現在都屬於烏克蘭人，我國勇敢的戰士和英雄持續捍衛本市」。

華盛頓郵報(WP)報導，俄國拿下馬立波象徵俄國侵烏後的最大勝利，不僅有效掐住烏克蘭經濟命脈的海上貿易，還可讓俄國占據更長海岸線，完成連接俄國和克里米亞的陸橋，並釋出更多兵力前往烏東頓巴斯(Donbas)地區。

俄羅斯總統普亭(左)21日宣布在烏克蘭馬立波之戰獲勝，並對防長蕭依克(右)下令對...
俄羅斯總統普亭(左)21日宣布在烏克蘭馬立波之戰獲勝，並對防長蕭依克(右)下令對烏軍最後據點亞速鋼鐵廠圍而不攻。(路透)

普亭在聯合記者會上宣布「解放馬立波的戰事已成功完成」，並恭喜俄國國防部長蕭依古。

車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)20日表示，車臣軍隊可迅速幫助俄軍完全拿下亞速鋼鐵廠；蕭依古也告訴普亭，俄軍估可在三至四天內清空亞速鋼鐵廠，但普亭回應此舉「沒有意義」且會危及俄軍生命，「我下令取消此行動」。

鋼鐵廠「連蒼蠅都飛不出來」

普亭把自己描述成理性且人道的領袖，「這種情況下我們應該思考，要如何保住我國士兵與軍官的生命，沒必要爬進這些工廠的地下墓穴，現在封鎖該廠區，連一隻蒼蠅都不能飛出來」。

紐約時報報導，克里姆林宮急於宣布馬立波戰役大獲全勝，普亭發言人培斯科夫(Dmitri Peskov)表示，現在有機會重建馬立波的和平生活，「讓人民回到他們的家中」。俄國官員20日視察該市學校並送來教科書，學校現已改成俄語課程。

俄羅斯總統普亭21日宣布成功「解放」馬立波，但美國官員稱烏軍仍在抵抗。圖為俄軍坦...
俄羅斯總統普亭21日宣布成功「解放」馬立波，但美國官員稱烏軍仍在抵抗。圖為俄軍坦克21日在馬立波街頭巡邏。(路透)

美國防部認俄尚未拿下馬立波

紐時指出，在普亭取消馬立波攻擊行動前不久，烏克蘭國民兵庫茲涅佐夫(Leonid Kuznetsov)傳訊指出，亞速鋼鐵廠21日仍持續遭飛彈攻擊。

美國國防部一名高階官員21日表示：「我們不認為馬立波落入俄國之手，烏克蘭人還在那裡抵抗，而且馬立波持續遭到俄國空襲。」

澤倫斯基願以俄戰俘交換平民

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)21日表示，他願意以俄軍戰俘交換躲避在亞速鋼鐵廠內的平民，但俄國尚未回應此提議。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 普亭 烏克蘭

上一則

氣候變遷致野火叢生 美1.37億人空氣「非常不健康」

下一則

被電視名嘴問大選不認輸 川普突喊「關掉鏡頭」怒離席

延伸閱讀

烏克蘭戰後重建需要6千億元 想用被凍結的俄國資金

烏克蘭戰後重建需要6千億元 想用被凍結的俄國資金
馬立波仍有12萬人走不了 烏克蘭籲開放人道走廊

馬立波仍有12萬人走不了 烏克蘭籲開放人道走廊
澤倫斯基對俄和談提議不知情 克宮卻指早就交給對方

澤倫斯基對俄和談提議不知情 克宮卻指早就交給對方
擔心寶貝千金不回家？傳普亭不准長女出國旅遊慶生

擔心寶貝千金不回家？傳普亭不准長女出國旅遊慶生

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件