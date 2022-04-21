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Novavax新冠+流感二合一疫苗初期數據報捷 有望在2023年底上市

編譯王巧文／綜合外電
Novavax新冠及流感二合一疫苗的初步數據表現優異，預計年底前啟動第二期試驗，力拚2023年底上市。路透
Novavax新冠及流感二合一疫苗的初步數據表現優異，預計年底前啟動第二期試驗，力拚2023年底上市。路透

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）21日公布，第一階段臨床試驗數據顯示，其新冠及流感二合一疫苗的安全性及有效性相當優異，預計年底前啟動更大規模的第二期試驗，可能在2023年底上市。

倫敦金融時報（FT）報導，諾瓦瓦克斯在澳洲進行二合一疫苗的第一階段試驗，初步分析顯示，近650名50至70歲受試者接種這款疫苗後， 能產生與接種該公司新冠疫苗及流感疫苗類似的免疫反應，且安全性也達相似水準，未出現重大不良事件。

初步數據優異，代表諾瓦瓦克斯在當前的疫苗競賽中領先對手。研調機構Fortune Business Insights預計，流感疫苗的市場規模到2028年將達到107億美元；多家疫苗製造商正積極搶攻這塊大餅，挑戰Seqirus、賽諾菲（Sanofi）及葛蘭素史克（GSK）等製藥巨擘的市場地位。

疫苗製造商試圖擠下當前的市場霸主，是因為目前流感疫苗的有效性比新冠疫苗低，且保護效果取決於科學家每年預測冬季出現哪一種流感病毒株的準確率，若科學家預測錯誤，疫苗就難以發揮作用。

諾瓦瓦克斯研發的新冠疫苗，對抗原始新冠病毒的有效性達89％，但生產問題已使該公司落後其他mRNA新冠疫苗業者。目前，諾瓦瓦克斯新冠疫苗只在英國、歐盟和日本獲得批准，在美國尚未過關。

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