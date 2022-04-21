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遏止用戶共享、原創退燒…Netflix退訂潮 第2季恐更多

編譯林梅婕／綜合20日電
串流影音平台Netflix自2011年以來第一次出現訂閱人數衰退，有預測指第二季的退訂人潮將增加更多。(美聯社)
串流影音平台Netflix自2011年以來第一次出現訂閱人數衰退，有預測指第二季的退訂人潮將增加更多。(美聯社)

近十年來串流影音平台興起，加上新冠肺炎疫情的影響，宅在家看劇已幾乎成為所有人每天的習慣，Netflix也順應這一波情勢的發展，成為串流平台的領頭羊。然而，隨著疫情緩解、人們開始往戶外活動、競爭對手增加，加上公司政策調整，Netflix本季的營運績效大不如前，財報公布後股價更是一夕暴跌。

曾經許多人下班後的休閒娛樂，就是坐在沙發上用遙控器切換電視頻道，五分鐘後當所有頻道切過一輪，才發現每一台的節目都不是自己想看的；Netflix崛起後，民眾有了更多選擇，而且不再受電視公司的節目表限制，切換想看的內容，讓疫情間該平台的訂閱戶因此暴增，但這一切都在今年第一季嘎然而止。

繼Apple+、Disney+和Hulu開始加入串流平台之戰，Netflix訂閱戶又開始出現和過去電視頻道時代同樣的窘境，那就是民眾想看的節目不知道在哪個平台才有播放。

根據彭博的報導，這是Netflix自2011年以來第一次出現訂閱人數衰退的情形，該公司也預測第二季的退訂人潮將增加更多。

儘管如此，目前Netflix在全球仍擁有2億2200萬訂閱戶，但其中多達1億戶使用者使用共享密碼；根據該公司統計，共享密碼的用戶在美國和加拿大的占比約三分之一。

為遏止用戶共享密碼，該公司上個月宣布開始追查共同帳號的非同住使用者，並要求其支付額外費用，將率先於智利、哥斯大黎加和秘魯實施前導計畫；除此之外，物價飛漲和經濟活動持續開放，都可能導致用戶退訂的浪潮。

專家分析，Netflix用戶退訂潮其實有跡可循，例如影評網站Screencrush上周公布一份有趣的名單，一些冷門片如傑森史塔森(Jason Statham)演出的「私法制裁」(Blitz)，近期在特定地區的收視率有躍升的趨勢；由於去年Netflix重金砸下130億元投資原創電影，冷門片收視率暴增的跡象顯示，原創內容的收視率並不如預期。

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