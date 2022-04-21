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挽救訂戶流失 Netflix擬推低價「有廣告」訂閱方案

記者顏伶如／綜合報導
Netflix今年第一季訂戶出現十多年來首度縮水，為了挽救訂戶流失，執行長哈斯汀對分析師表示，可能考慮推出價格較低的訂閱方案，民眾收看影音串流時將會看到廣告投播。（Getty Images）
Netflix今年第一季訂戶出現十多年來首度縮水，為了挽救訂戶流失，執行長哈斯汀對分析師表示，可能考慮推出價格較低的訂閱方案，民眾收看影音串流時將會看到廣告投播。（Getty Images）

影音串流平台Netflix今年第一季訂戶出現十多年來首度縮水的消息傳出，營收表現遠低於原先預期，股價應聲大跌。本來看好少數科技巨擘業績肯定一路長紅的某些投資人，不禁憂心忡忡。

Netflix指出，原本估計今年1月至3月間可望增加250萬新增訂戶，但實際情形卻是流失20萬訂戶。

事實上，Netflix股價今年以來已下跌超過40%，原因除了市場競爭壓力愈來愈大之外，還有俄烏戰爭爆發之後，Netflix宣布退出俄羅斯市場以示抵制。Netflix原本在俄羅斯約有70萬訂戶。

有線電視新聞商業網(CNN Business)報導，大環境的經濟狀況也對Netflix不利。

通膨高漲之下，消費者紛紛重新評估日常生活開銷。根據市場研究顧問機構「凱度」(Kantar)公布的最新報告，今年第一季期間，在英國就有150萬民眾取消影音串流訂閱服務，其中有三分之一民眾表示取消訂閱的原因是為了省錢。 

「盈豐財資市場」(CMC Markets)首席市場分析師修森(Michael Hewson)便說，食物與能源是民眾現在最關切的首要項目，而不是收看科幻影集「怪奇物語」(Stranger Things)。

為了挽救訂戶流失，Netflix透露可能對企業模式進行調整，包括對訂戶帳號密碼分享的規定做出檢討。

Netflix執行長哈斯汀(Reed Hastings)對分析師表示，可能考慮推出價格較低的訂閱方案，民眾收看影音串流時將會看到廣告投播。

哈斯汀19日說：「我一直反對複雜的廣告政策，我喜歡簡單明瞭的訂閱服務。雖然我大力支持簡單的訂閱服務，但我更贊同提供更多選擇給消費者。」

休森指出，股價暴跌反映了Netflix價值被嚴重高估的問題，荷包豐厚的投資人在後疫情時期熱情捧場，讓Netflix股價表現亮麗。根據統計，從2019年底到2021年全年期間，Netflix股價上漲約86%，相較之下，史坦普500(S&P 500)同期之間則增加48%。

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