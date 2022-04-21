迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復

佛州迪士尼反對州長德桑提斯3月簽署、被反對陣營取名的「不說同性戀」法案，而遭報復取消其稅務優惠。（路透）

迪士尼 公司公開反對佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)3月簽署的「禁止在學校課堂上討論性取向和性別認同議題」法律，遭德桑提斯和其共和黨人「報復」；由共和黨主導的佛州 參議會20日率先表決通過，取消迪士尼視同地方政府特殊徵稅區的稅務優惠待遇。

同樣由共和黨領導的佛州眾議會在21日將投票通過該法案的可能性極大，德桑提斯也表明，待法案一通過將簽署同意執行。

德桑提斯日前已表示，本周將以特別會議投票表決新議會地圖，與此同時，立法者也「將考慮終止1968年之前在佛州頒布的所有特區，其中包括「蘆葦溪改善區」(Reedy Creek Improvement District)在內。」

佛州奧蘭多的「蘆葦溪改善區」保障了迪士尼免受當地政府法規和當地財產稅影響，在佛州是獨一無二的存在；據立法者估計，此區財產稅價值每年可能高達2億元。

華爾街日報(WSJ)指出，一名熟悉迪士尼財務的研究人員表示，「蘆葦溪改善區」每年為該公司位於奧蘭多、占地40平方哩的「迪士尼世界」(Disney World)主題樂園節省數千萬元，一旦稅務優惠被取消將造成極大影響。

佛州參眾兩會立法者預期這項立法將可通過，有55年歷史的特殊徵稅區可望在2023年夏天結束。他們承認，這是為了報復迪士尼反對德桑提斯3月簽署、被反對陣營取名為「不說同性戀」的法案。

迪士尼是佛州最大私人雇主，傳統上是佛州首府最具政治影響力的巨頭，州長和立法機關直接打擊迪士尼的作法，堪稱前所未見。

佛州眾議會議長斯普羅斯(Chris Sprowls)指出，「德桑提斯是個願意與傳統精英機構和美國企業抗衡的州長，這在政治上或許與過去20年不同，但我認為我們開始活在一個非常獨特的時代。」

佛州民主黨人對德桑提斯報復迪士尼之舉則不以為然，南佛州代表戴利(Dan Daley)表示，「作為一個州不該因為不喜歡一家公司的所作所為，就報復地拿走過去為他們做的任何事情。」