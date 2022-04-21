我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復

記者胡玉立、編譯林梅婕／綜合報導
佛州迪士尼反對州長德桑提斯3月簽署、被反對陣營取名的「不說同性戀」法案，而遭報復取消其稅務優惠。（路透）
佛州迪士尼反對州長德桑提斯3月簽署、被反對陣營取名的「不說同性戀」法案，而遭報復取消其稅務優惠。（路透）

迪士尼公司公開反對佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)3月簽署的「禁止在學校課堂上討論性取向和性別認同議題」法律，遭德桑提斯和其共和黨人「報復」；由共和黨主導的佛州參議會20日率先表決通過，取消迪士尼視同地方政府特殊徵稅區的稅務優惠待遇。

同樣由共和黨領導的佛州眾議會在21日將投票通過該法案的可能性極大，德桑提斯也表明，待法案一通過將簽署同意執行。

德桑提斯日前已表示，本周將以特別會議投票表決新議會地圖，與此同時，立法者也「將考慮終止1968年之前在佛州頒布的所有特區，其中包括「蘆葦溪改善區」(Reedy Creek Improvement District)在內。」

佛州奧蘭多的「蘆葦溪改善區」保障了迪士尼免受當地政府法規和當地財產稅影響，在佛州是獨一無二的存在；據立法者估計，此區財產稅價值每年可能高達2億元。

華爾街日報(WSJ)指出，一名熟悉迪士尼財務的研究人員表示，「蘆葦溪改善區」每年為該公司位於奧蘭多、占地40平方哩的「迪士尼世界」(Disney World)主題樂園節省數千萬元，一旦稅務優惠被取消將造成極大影響。

佛州參眾兩會立法者預期這項立法將可通過，有55年歷史的特殊徵稅區可望在2023年夏天結束。他們承認，這是為了報復迪士尼反對德桑提斯3月簽署、被反對陣營取名為「不說同性戀」的法案。

迪士尼是佛州最大私人雇主，傳統上是佛州首府最具政治影響力的巨頭，州長和立法機關直接打擊迪士尼的作法，堪稱前所未見。

佛州眾議會議長斯普羅斯(Chris Sprowls)指出，「德桑提斯是個願意與傳統精英機構和美國企業抗衡的州長，這在政治上或許與過去20年不同，但我認為我們開始活在一個非常獨特的時代。」

佛州民主黨人對德桑提斯報復迪士尼之舉則不以為然，南佛州代表戴利(Dan Daley)表示，「作為一個州不該因為不喜歡一家公司的所作所為，就報復地拿走過去為他們做的任何事情。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
佛州 迪士尼 德桑提斯

上一則

俄烏戰爭第56天 澤倫斯基：歐盟將對俄實施第6波制裁

下一則

挽救訂戶流失 Netflix擬推低價「有廣告」訂閱方案

延伸閱讀

對投資人而言，迪士尼的魔法正在逐漸消退

對投資人而言，迪士尼的魔法正在逐漸消退
盼世錦賽奪佳績 中華啦啦隊加緊排練

盼世錦賽奪佳績 中華啦啦隊加緊排練
「地球上最快樂的地方」南加迪士尼樂園 3月多起犯罪案

「地球上最快樂的地方」南加迪士尼樂園 3月多起犯罪案
遊迪士尼 可以跟米老鼠、唐老鴨抱抱了

遊迪士尼 可以跟米老鼠、唐老鴨抱抱了

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
烏克蘭東部的哈爾科夫、切爾卡斯克住宅區13日紛遭俄軍轟炸，烏軍指控俄軍目前主要戰術在殺戮平民。圖為哈爾科夫國際機場附近的一幢住宅被炸後起火。(路透)

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

2022-04-14 10:08

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴