Netflix用戶大降 股票暴跌35%…擬禁分享密碼 推廣告版

互聯網流媒體播放平台Netflix由訂戶大降，導致20日股價重挫35%，創下2004年以來最差表現。(路透)

全美最大影音串流平台Netflix 訂戶十年來首降，今年第一季大減20萬個訂閱戶，Netflix在19日警告，第二季預計再掉200萬個訂閱戶，導致20日股價暴跌35%，創下2004年以來最差表現，也成為當日史坦普500指數 (S&P 500)表現最差個股；Netflix擬打擊用戶分享密碼，並推出廣告支持的低成本訂閱。

「華爾街日報」(WSJ)報導，Netflix訂閱意外比前一季大減20萬戶後，股東本期待Netflix本季有望新增訂戶，但該 公司19日宣布第二季恐再減200萬個訂戶後，20日股價應聲崩跌35.1%，從226.19元驟跌至122.42元，創2004年單日最差表現，Netflix市值蒸發逾三分之一，成為史坦普500指數單日表現最差個股。

Netflix於19日晚間宣布擬減少用戶分享密碼，並推出有廣告的低成本訂閱，以助Netflix恢復去年的成長動力，當時民眾在新冠疫情 居家避疫大幅趨升Netflix訂閱，但資金雄厚的Apple和迪士尼也開始推出串流服務，瓜分Netflix龐大觀眾群。

「紐約時報」報導，Netflix致股東信中將訂戶減少歸於諸多原因，包括新冠疫情、寬頻和智慧電視使用率降低、用戶分享密碼，以及傳統電視和其他新興串流媒體服務的競爭漸長；該信也提到宏觀經濟因素，包括高通膨壓縮民眾可用支出，以及俄羅斯侵略烏克蘭後迫使Netflix關閉俄國服務，流失70萬個俄國訂戶，扭轉歐洲區訂戶微幅成長的趨勢等。

Netflix創辦人兼共同執行長哈斯廷斯(Reed Hastings)19日與股東訪談時證實已改變看法，「追蹤Netflix的人知道，我向來反對複雜廣告，喜歡維持簡單訂閱」。

不過他接著說：「現在我更喜歡讓消費者選擇，讓喜歡低額訂閱且可忍受廣告的消費者得償所願」。

雖然Netflix警告將打擊用戶分享密碼，但先前似乎曾鼓勵用戶這麼做；Netflix在2017年3月10日一篇推廣其原創影集「愛」(Love)的推文寫道：「愛就是分享密碼。」

哈斯廷斯估計，全球約有1億戶家庭透過親友分享密碼而免費使用其服務，包括美國和加拿大的3000萬戶家庭；「已有逾1億戶家庭選擇觀看Netflix，我們只需要讓他們付點費用。」

為了吸引更多付費用戶，Netflix表示將擴大已在拉丁美洲三國進行的試用計畫，包括提供優惠價讓訂戶可延伸服務至第二個家庭。

目前尚不清楚新做法對Netflix現有用戶的衝擊，但Netflix認為這些改變可望擴大全球現有的2億2160萬名訂閱人數，不過也恐讓消費者退訂。

Netflix融電視節目和遊戲於一身，在用戶下降後，擬打擊用戶分享密碼，並推出廣告支持的低成本訂閱。(美聯社) Netflix流媒體播放平台網站連續五次被評為用戶最滿意的網站。(Getty Images)