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1880反華暴動 丹佛正式道歉…華人：意義非凡

編譯陳韻涵╱綜合19日電
丹佛公立圖書館中收藏的1880年10月31日丹佛華人遭到歧視攻擊。(Getty Images) lustration depicting the anti-Chinese riot in Denver on Oct. 31, 1880.Interim Archives / Getty Images
丹佛公立圖書館中收藏的1880年10月31日丹佛華人遭到歧視攻擊。(Getty Images) lustration depicting the anti-Chinese riot in Denver on Oct. 31, 1880.Interim Archives / Getty Images

丹佛市政府17日舉行儀式，正式向1880年華埠暴動受害家屬後裔道歉，並承認「歧視華裔和亞裔」的黑歷史；家族小企業毀於當年暴動的琳達‧龍(Linda Lung，音譯)表示，市府道歉是一種認可，意義不凡。

國家廣播公司(NBC)報導，現年69歲、住在丹佛郊區的琳達說：「長期以來，這項議題的氛圍是三緘其口。」

丹佛失去了華埠，龍家依然在當地興盛數代；琳達形容，這就是堅毅的試煉。她說：「我們以前在華埠很昌盛，現在依然是，這就是希望的願景，囊括所有故事，也是我們不想失去的歷史，關於科羅拉多州丹佛市華埠的過往。」

亞裔倡議團體「科羅拉多州亞太聯合組織」(Colorado Asian Pacific United，簡稱CAPU)協助舉辦這場儀式，致力引起並延續各界對亞裔社區的關注。這項儀式由科羅拉多大學主持，市長漢柯克(Michael Hancock)代表向華裔後代家屬致歉。

市府官員在致歉信件中強調，希望調解丹佛歧視與暴力對待亞裔的歷史，「雖然無法抹滅過去對華人移民、亞太裔民族的不公義歷史，現任政府承認犯錯且(當時)未能糾正錯誤，是認可和尊重他們貢獻的第一步，有助種族和解。」

信中表示，「這有助於教育那些不了解科州這段可恥歷史的人，並慰藉親人遭受種族暴力和虐待的後裔。」

人口統計局數據顯示，亞裔目前占丹佛總人口的約4%。

CAPU副主席喬伊‧尼基塔‧何(Joie Nikita Ha，音譯)表示，丹佛對華埠暴動認錯，是接受丹佛種族歷史傷痛的重要一步，「亞裔經常是隱形的少數，許多事情發生在亞裔群體間，卻未被正視」。

然而，丹佛這場儀式過後會變得不一樣，她說：「這是個開端，鼓舞人心，尤其是部分已在此生存數代的古老家族，他們對於丹佛及科州的貢獻被嚴肅看待，他們所經歷的苦難也會獲得重視及認可。」

1880年的反華裔暴動始於艾謬森酒吧(John Asmussen's Saloon)口角，最終演變成白人暴徒毀滅華埠和打砸商店，年輕小夥子陸揚(Look Young)被打死。

當地街角有一塊紀念匾額，寫著「老唐人街/1880年亞裔暴動」(Hop Ally /Chinese Riot of 1880)；但社運分子認為，這段文字歧視亞裔。

喬伊解釋，「白人昔稱華埠為老唐人街(又稱哈普胡同)，那是貶意詞彙，指華埠是鴉片吸食據點，儘管當年所有人都在抽鴉片。」

丹佛華人琳達‧龍(左)與Linda Jew Chin，出席儀式。(取自「科羅拉多...
丹佛華人琳達‧龍(左)與Linda Jew Chin，出席儀式。(取自「科羅拉多州亞太聯合組織」臉書)

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