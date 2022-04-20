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拜登支持率僅35%尋求連任 已將計畫告訴歐巴馬

編譯孫梁／綜合19日電
拜登總統(中)欲在2024年競選連任，並已將計畫告訴前總統歐巴馬。圖為拜登19日前往新罕布夏州宣傳基礎設施建設政策。(Getty Images)
拜登總統(中)欲在2024年競選連任，並已將計畫告訴前總統歐巴馬。圖為拜登19日前往新罕布夏州宣傳基礎設施建設政策。(Getty Images)

年屆79歲的拜登總統儘管民調低迷，卻仍準備2024年競選連任，他已將競選計畫告知前總統歐巴馬；為了連任競選，拜登21日將赴俄勒岡州波特蘭，展開就任總統以來的首次募款之旅。

一位熟悉拜登與歐巴馬交往的人士說，拜登想競選連任，他顯然希望所有人都知道。但昆尼別克大學的調查顯示他的支持率只有35%，民主黨顧問認為，拜登的低支持率對民主黨是個警示，也預示共和黨的支持力量可能像井噴一樣爆發。

前總統川普不斷在全國各地舉行集會，為共和黨的國會參選人站台，但拜登認為，如果與川普對決，他將處於有利地位。拜登在歐洲行期間也說，2024年大選如果與川普再度對陣，將是他的榮幸。

消息人士說：「我相信拜登是唯一能擊敗川普的人，他不會認為民主黨內其他人會打敗川普，這是他考慮競選連任的主要因素。拜登2016年競選時就是這樣想的，當時他戰勝了比他年輕數十歲的黨內對手。」

拜登21日將到俄勒岡州的波特蘭參加募款活動，然後去西雅圖參加民主黨全國委員會的會議。

疫情嚴重影響了拜登的親臨募款活動，本周的募款將是民主黨金主第一次能在華盛頓以外與拜登會面。拜登上月在華盛頓出席就任總統以來的首次募款活動，期間數百名金主爭相與他互動。

如今拜登展開募款之旅，表明他終於像前任一樣，可以利用空軍一號到外地募款，對民主黨人今年的期中選舉無疑是有利消息。

疫情爆發後拜登停止了現場募款，改為線上進行，並成為第一個募到10億元的總統參選人。

疫情期間拜登失去與金主正常接觸的機會，而保持與選民和金主的聯繫，是他擔任參議員和副總統36年期間的重要方面。拜登利用有限的旅行機會與國會議員互動，但防疫要求限制了互動人數，也失去保持與金主聯繫的機會。

去年12月在民主黨的節日派對上，拜登對不能向支持者開放白宮表示遺憾 ，說「沒有機會親自向許多金主表示感謝而深感歉意」。

拜登總統欲在2024年競選連任，並已將計畫告訴前總統歐巴馬。圖為拜登19日在新罕...
拜登總統欲在2024年競選連任，並已將計畫告訴前總統歐巴馬。圖為拜登19日在新罕布夏州宣傳基礎設施建設政策。(Getty Images)

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