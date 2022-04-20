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拜登政府允無證客滯美尋庇護？民主黨議員反對

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府將取消聯邦當局按公共衛生規定迅速遞解無證移民的措施，無證客恐將因此大量湧入。圖為一批無證移民今年4月1日遣返墨西哥。(路透)
拜登政府將取消聯邦當局按公共衛生規定迅速遞解無證移民的措施，無證客恐將因此大量湧入。圖為一批無證移民今年4月1日遣返墨西哥。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42條款(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境遭取締無證移民一概直接遞解出境，沒有機會申請庇護，拜登政府已決定這項規定下個月將結束，一般預料美墨邊境將有大批無證客湧現。福斯新聞網(Fox News)報導，有十位民主黨籍聯邦參議員與共和黨同聲反對拜登政府的作法。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日則說，法典第42條款公衛規定並不是移民方案，取消規定只是回歸移民政策標準程序。但她也表示，移民政策殘缺不全，的確需要修改。

即將於今年期中選舉角逐連任的民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)說：「此時此刻，我們的南部邊境已有危機發生，但現在聯邦政府卻束手無策。好幾個月前，我就對他們提出警告。」凱利說，問題恐將嚴重惡化，如同「危機當中又爆發危機」。

民主黨籍的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)、德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)，看法也與凱利相同。

席納瑪說，聯邦政府處理邊境問題失敗，亞利桑納州社區首當其衝，「所以我們必須站出來，在法典第42條款公衛規定取消前，共同推出一套周全、可行的計畫」。

民主黨籍密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)則指出，除非擁有經過審慎考慮的方案，否則取消法典第42條款公衛規定一事應該重議，甚至延後。

同樣將在期中選舉角逐連任的民主黨籍喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)表示，不支持取消法典第42條款公衛規定。同樣公開表態相同意見的民主黨籍聯邦參議員，還包括昆斯(Chris Coons，德拉瓦州)、哈森(Maggie Hassan，新罕布夏州)、馬斯多(Catherine Cortez Masto，內華達州)、員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和泰斯特(Jon Tester，蒙大拿州)。

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民主黨 參議員 美墨邊境

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