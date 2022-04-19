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就是要你毀約 美澳接力壓迫索羅門群島毀棄與北京合約

編譯張佑生╱即時報導
白宮印太事務協調總監坎伯本周將率團前往索羅門群島。美聯社
白宮印太事務協調總監坎伯本周將率團前往索羅門群島。美聯社

索羅門群島準備與中國簽署的一項安全協議引起美國及地區國家高度關切。白宮18日表示，白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）和國務院亞太事務最高官員本周將前往索羅門群島訪問。

白宮國家安全委員會在聲明中說，由坎伯和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)率領，包括國防部及美國國際發展署官員的代表團，將訪問索羅門群島、斐濟和巴布亞新幾內亞三國。聲明沒有提供具體出訪日期。

聲明說：「代表團將與資深政府官員會晤，確保我們的伙伴關係為太平洋島國和印太地區帶來繁榮、安全及和平」。

聲明表示，代表團先在夏威夷停留，在美軍印太司令部與高級軍事官員及區域夥伴磋商。

路透報導，今年2月，美國宣布將在索羅門群島開設大使館。這是美國承諾向印太地區投放更多的外交和安全資源以對抗中國謀求在這一地區更大影響努力的一部分。

索羅門群島今年3月表示正在與北京建立一個夥伴關係，解決安全威脅並確保安全的投資環境。這被認為是中國將在美國的盟友澳洲大利亞和紐西蘭幾十年來被看作是他們的「後院」的地區，獲得一個重大的進展。

在遇到該區域某些國家強烈反響後，索羅門群島說將不會允許中國設立一個軍事基地。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）13日表示，澳洲國際合作與太平洋事務部長塞色里亞（Zed Seselja）飛往索羅門群島，與該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）就該國與北京4月1日草簽的一份安全協議舉行會談。

美聯社引述塞色里亞的話說，他已經要求索加瓦雷放棄簽署與中國的這份協議。

2019年，索羅門群島總理索加瓦雷（前）造訪北京，中國國務院總理李克強（後）陪同...
2019年，索羅門群島總理索加瓦雷（前）造訪北京，中國國務院總理李克強（後）陪同校閱部隊。美聯社

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