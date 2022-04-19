避免反應過度 醫師建議低惡性前列腺癌去「癌名」

為了避免不必要手術和放射線治療，醫師建議將低惡性前列腺癌的「癌」字拿掉。（美聯社）

為了避免不必要手術 和放射線治療，醫師建議低惡性前列腺癌的「癌」字拿掉，但未來將改為何種名稱？醫界意見不一。

男性年長後，幾乎無人前列腺不出現癌細胞 ，而多數「前列腺癌」不會致命；每年約有3.4萬國人死於前列腺癌，治療過程常導致性無能或尿失禁。

芝加哥大學醫學院艾根諾教授(Scott Eggener)說，低惡性前列腺癌其實不會引發任何症狀，也不會擴散到身體其他部位，是「最不具侵略性」的微弱癌症 。

但是，他和其他醫師在18日出刊的「臨床腫瘤學期刊」上發表文章說，一般人聞癌色變，一聽到醫師跟他說「你有癌症」就會驚慌失措，也難免會反應過度，考慮其實沒有必要的手術或放射線治療。

未參與艾根諾小組研究的凡德比大學潘森教授(David Penson)同意這種說法；潘森說，減輕焦慮，自然就會減輕過度反應。「大家聽到癌症兩字，腦中自然動念：我得治療。」

一般檢驗前列腺健康的PSA驗血法驗出的蛋白質含量，雖然可能表示有癌細胞，但也可能是不嚴重的毛病，甚至只是激烈運動造成的。如果醫師不確定，會建議切片檢查，再由切片中仔細觀察「癌細胞」到底「不正常」到何程度。

如果切片結果斷定只在惡性度最低的格里森(Gleason)六分，就不必治療，繼續觀察即可；全美有60%診斷出低風險「前列腺癌」的病人，雖然選擇不動手術，繼續觀察，但仍會擔憂。

潘森說，如果有人能夠替格里森六分癌症取個別的名字就好了，「很多男性夜晚就可安心睡覺了。」

如果把「癌」字拿掉，要改稱為什麼？有人建議indolent lesion of epithelial origin或indolent neoplasm rarely requiring treatment；前者是擴散緩慢的細胞惡性增生，但對患者，終其一生都不太可能構成嚴重問題，後者則是不嚴重的惡性增生，患者畢生都不會顯現症狀，也不會因此致命。

艾根諾說：「只要不稱作癌症就好，叫什麼都無所謂。」