我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

避免反應過度 醫師建議低惡性前列腺癌去「癌名」

記者張聲肇／綜合報導
為了避免不必要手術和放射線治療，醫師建議將低惡性前列腺癌的「癌」字拿掉。（美聯社）
為了避免不必要手術和放射線治療，醫師建議將低惡性前列腺癌的「癌」字拿掉。（美聯社）

為了避免不必要手術和放射線治療，醫師建議低惡性前列腺癌的「癌」字拿掉，但未來將改為何種名稱？醫界意見不一。

男性年長後，幾乎無人前列腺不出現癌細胞，而多數「前列腺癌」不會致命；每年約有3.4萬國人死於前列腺癌，治療過程常導致性無能或尿失禁。

芝加哥大學醫學院艾根諾教授(Scott Eggener)說，低惡性前列腺癌其實不會引發任何症狀，也不會擴散到身體其他部位，是「最不具侵略性」的微弱癌症

但是，他和其他醫師在18日出刊的「臨床腫瘤學期刊」上發表文章說，一般人聞癌色變，一聽到醫師跟他說「你有癌症」就會驚慌失措，也難免會反應過度，考慮其實沒有必要的手術或放射線治療。

未參與艾根諾小組研究的凡德比大學潘森教授(David Penson)同意這種說法；潘森說，減輕焦慮，自然就會減輕過度反應。「大家聽到癌症兩字，腦中自然動念：我得治療。」

一般檢驗前列腺健康的PSA驗血法驗出的蛋白質含量，雖然可能表示有癌細胞，但也可能是不嚴重的毛病，甚至只是激烈運動造成的。如果醫師不確定，會建議切片檢查，再由切片中仔細觀察「癌細胞」到底「不正常」到何程度。

如果切片結果斷定只在惡性度最低的格里森(Gleason)六分，就不必治療，繼續觀察即可；全美有60%診斷出低風險「前列腺癌」的病人，雖然選擇不動手術，繼續觀察，但仍會擔憂。

潘森說，如果有人能夠替格里森六分癌症取個別的名字就好了，「很多男性夜晚就可安心睡覺了。」

如果把「癌」字拿掉，要改稱為什麼？有人建議indolent lesion of epithelial origin或indolent neoplasm rarely requiring treatment；前者是擴散緩慢的細胞惡性增生，但對患者，終其一生都不太可能構成嚴重問題，後者則是不嚴重的惡性增生，患者畢生都不會顯現症狀，也不會因此致命。

艾根諾說：「只要不稱作癌症就好，叫什麼都無所謂。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
癌症 手術 癌細胞

上一則

視頻交鋒 俄烏打起「換俘」宣傳戰

下一則

CDC修改警示系統 「第四級」僅限極端案例

延伸閱讀

墮胎爭議 華人醫學生選擇住院醫師培訓時選擇更少

墮胎爭議 華人醫學生選擇住院醫師培訓時選擇更少
B肝帶原者追蹤發現肝細胞癌 手術切除恢復佳

B肝帶原者追蹤發現肝細胞癌 手術切除恢復佳
涉「幽靈手術」 羅格斯大學醫學院主任降職

涉「幽靈手術」 羅格斯大學醫學院主任降職
站2分鐘尿不出 男子攝護腺肥大壓迫尿道 靠這招一勞永逸

站2分鐘尿不出 男子攝護腺肥大壓迫尿道 靠這招一勞永逸

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍