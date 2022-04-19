法官推翻CDC強制口罩令 國內班機陸續鬆綁

全美大眾運輸口罩強制令，經聯邦法官叫停，圖為去年底旅客在坦帕機場戴上口罩排隊。(美聯社)

佛羅里達州聯邦法官18日以運輸超過聯邦疾病防治中心(CDC )權限為由，推翻搭飛機與其他公共運輸的全國口罩 令，此裁決可望讓許多航空業者自行決定口罩規定，目前已有多家業者陸續宣布解除國內班機口罩令，有些則放寬特定國際航班口罩令。

運輸口罩令是美國最引人注目的口罩規定之一，許多學校和司法機關已允許類似口罩令在過期後取消，但CDC為因應Omicron亞變異株BA.2病例快速攀升，上周宣布將原定18日廢止的商務航班等運輸口罩令延長至少到5月3日。

佛州中區聯邦地區法院法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)在59頁的裁決書中指出，CDC提出口罩令時並未適當說明理由，也未依循適當決策程序，唯一補救辦法就是全國廢止這條規定。

由前總統川普任命的米澤爾表示，在本訴訟案中，有少數團體反對廢止口罩令，但廢除部分口罩令的「有限補救等於毫無補救」，雖然CDC對抗新冠病毒目標崇高，值得讚賞，但法院有十足權力對此事作出裁決。

華盛頓郵報報導，CDC口罩令得透過聯邦運輸安全局(TSA)發布指令才能執行；拜登 政府一名官員18日傍晚透露，佛州法院的裁決代表CDC命令「即刻起無效，因此TSA不會執行其安全指令」，不會要求民眾戴口罩。

拜登政府表示，聯邦機構在研擬如何回應米澤爾命令的期間，不會繼續執行口罩令；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，此裁決令人失望，CDC建議在公共運輸上戴口罩。

這項規定似乎可讓航空業者自行決定其口罩令，許多航空業者陸續宣布取消口罩令，有些業者則盼取消國際航班的口罩規定；不過紐約市公眾運輸系統則擬維持現有口罩令。

聯合航空(United Airlines)宣布，從即刻起，不再要求在國內班機、特定國際班機(依目的地國家口罩要求)和美國機場戴口罩；雖然這表示聯合航空公司員工或多數旅客無須戴口罩，但他們也可選擇配合CDC建議。

達美航空(Delta Air Lines)和阿拉斯加航空(Alaska Airlines)也發出類似聲明。

米澤爾在裁決書指出，該訴訟案由保守派非營利組織「健康自由捍衛基金」(Health Freedom Defense Fund)和兩名原告於2021年7月所提出，他們「反對強迫那些違反個人意志、迫使個人屈服於聯邦政府的醫療產品、程序與設備的法律。」

全美大眾運輸口罩強制令，經聯邦法官叫停，圖為旅客在西雅圖機場戴上口罩。(美聯社) 全美大眾運輸口罩強制令，經聯邦法官叫停，圖為費城車站美鐵工作人員在站台戴上口罩。(路透)