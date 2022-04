澤倫斯基：迎戰俄軍 不會放棄烏東任一寸領土

澤倫斯基16日再次強調不會放棄烏克蘭的一寸土地。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 15日接受「有線電視新聞網」(CNN)獨家訪問時表示,烏克蘭不會放棄烏東任一寸領土,烏軍準備在頓巴斯(Donbas)地區迎戰俄羅斯軍隊,烏東戰役可能改變整個戰局。

澤倫斯基15日在首都基輔的總統辦公室,接受CNN主播塔珀(Jake Tapper)專訪時表示,如果俄軍拿下頓巴斯,無法保證俄國 不會再試圖進犯基輔。

澤倫斯基說:「這也是為什麼,不准他們(俄軍)站上我們的土地很重要,因為這場戰役,可能改變整場戰爭的發展。」

「我不相信俄軍和俄國領導階層」;他說:「我們了解,必須戰鬥並趕走他們,他們從基輔(周遭)、北部及切爾尼戈夫(Chernihiv)撤離,但不表示他們若掌控了頓巴斯,不會再朝基輔而來。」

俄羅斯在烏克蘭哈爾科夫市中心發動襲擊時聽到爆炸聲,烏克蘭軍人四處閃避。(美聯社) APTOPIX Russia Ukraine War Ukrainian servicemen run for cover as explosions are heard during a Russian attack in downtown Kharkiv, Ukraine, Sunday, April 17, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)

俄國總統普亭下令攻擊烏克蘭逾七周,烏軍成功抵禦俄國侵略,震驚美國情報單位;各界原本預期,克姆林宮會快速取得決定性勝利。

塔珀問澤倫斯基,烏克蘭是否會得勝,澤倫斯基說:「會,當然,且將會。」但是,烏克蘭平民也在這場戰爭中付出慘重代價,各地皆有平民傷亡。

他還表示,全世界必須準備因應普亭使用戰術核彈的可能性,因為他不珍視烏克蘭人的性命。

澤倫斯基以烏克蘭語和英語述說烏克蘭的恐怖境遇,再次呼籲西方提供軍援讓烏軍在東部及南部地區抵禦俄軍。

他說,原準備透過外交結束戰爭,但俄國對烏克蘭的攻擊讓外交手段窒礙難行。

「正如我曾言,這些事情的代價是什麼?是人民。許多人喪命,誰最終要承擔後果,是烏克蘭人,只有我們。」澤倫斯基說:「這對我們而言,真的是龐大代價。如果有機會晤談,我們會磋商。但若是在俄國最後通牒的前提下會談,攸關對我們的態度,而非對話好壞與否,是不可能。」

塔珀問澤倫斯基,世人最終將如何銘記他;對此,澤倫斯基答道:「盡情熱愛生活的人,愛他的家人和母國,絕對不是英雄,我希望人們像我一樣看待我,一個普通人。」