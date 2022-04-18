我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

「莫斯科號」沉沒 俄軍連續轟炸報復 烏東頻傳死傷

編譯中心╱綜合17日電
俄羅斯在哈爾科夫發動襲擊後，消防員正在撲滅一棟大樓火災。(美聯社)
俄羅斯在哈爾科夫發動襲擊後，消防員正在撲滅一棟大樓火災。(美聯社)

俄軍在折損黑海艦隊旗艦「莫斯科號」之後，加緊在烏克蘭全境進行轟炸，不同城市傳出的軍情，顯示俄軍已在烏東展開空中攻勢。

烏克蘭一名地方衛生官員說，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫市(Kharkiv)當天遭遇俄羅斯軍方一系列空襲，造成至少5死13傷。

人在現場的歐洲媒體記者說，空襲在市區各地引發火勢，並掀翻遇襲建築物的屋頂。哈爾科夫州衛生單位首長豪斯托夫(Maksym Khaustov)隨後證實了上述死亡人數。

記者聽見兩聲砲彈爆炸的巨響，並目睹數場火勢在哈爾科夫住宅區蔓延。市中心消防車朝四面八方駛去，並架起雲梯攀至最頂層的起火公寓。

空襲後不久，街上瀰漫一股驚恐氛圍，行人拔腿奔逃，汽車加速離開現場。媒體記者在其中一處現場看見一件染血夾克，旁邊地上有一灘鮮血。當地人說，曾聽見6至8次飛彈攻擊的爆炸聲。

一些民宅的屋頂被爆炸力道掀翻，瓦礫紛紛掉到底下的馬路上。

自從俄方撤出北部搶攻首都基輔(Kyiv)的部隊後，克里姆林宮加強攻擊烏克蘭東部，包括距離俄國邊界僅21公里的哈爾科夫市。

哈爾科夫市住宅區上周也遭砲擊，造成10人死亡；17日的空襲則奪走兩人性命。

除哈爾科夫市之外，烏克蘭盧甘斯克州(Luhansk)州長蓋戴(Serhiy Gaidai)表示，烏國東部的佐路提鎮(Zolote)當天遭遇砲擊，造成至少2死4傷。

蓋戴說：「其中一棟高層建築物有兩層樓被毀…至少有兩名平民死亡，另有四人受傷。」

不過，路透無法立即驗證他的說法。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 盧甘斯克 汽車

上一則

烏北母親哭訴：遇炸下車 女兒瞬間頭不見了 夫也喪命

下一則

澤倫斯基：迎戰俄軍 不會放棄烏東任一寸領土

延伸閱讀

圖輯／濃煙漫天 家破人亡 烏境戰火 看不見句點

圖輯／濃煙漫天 家破人亡 烏境戰火 看不見句點
澤倫斯基邀馬克宏訪烏 親自見證俄軍種族滅絕行動

澤倫斯基邀馬克宏訪烏 親自見證俄軍種族滅絕行動
俄軍最後通牒時限已過 烏克蘭軍死守馬立波

俄軍最後通牒時限已過 烏克蘭軍死守馬立波
烏克蘭第2大城哈爾科夫連遭空襲 至少5死13傷

烏克蘭第2大城哈爾科夫連遭空襲 至少5死13傷

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光