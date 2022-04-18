「莫斯科號」沉沒 俄軍連續轟炸報復 烏東頻傳死傷

俄羅斯在哈爾科夫發動襲擊後，消防員正在撲滅一棟大樓火災。(美聯社)

俄軍在折損黑海艦隊旗艦「莫斯科號」之後，加緊在烏克蘭 全境進行轟炸，不同城市傳出的軍情，顯示俄軍已在烏東展開空中攻勢。

烏克蘭一名地方衛生官員說，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫市(Kharkiv)當天遭遇俄羅斯軍方一系列空襲，造成至少5死13傷。

人在現場的歐洲媒體記者說，空襲在市區各地引發火勢，並掀翻遇襲建築物的屋頂。哈爾科夫州衛生單位首長豪斯托夫(Maksym Khaustov)隨後證實了上述死亡人數。

記者聽見兩聲砲彈爆炸的巨響，並目睹數場火勢在哈爾科夫住宅區蔓延。市中心消防車朝四面八方駛去，並架起雲梯攀至最頂層的起火公寓。

空襲後不久，街上瀰漫一股驚恐氛圍，行人拔腿奔逃，汽車 加速離開現場。媒體記者在其中一處現場看見一件染血夾克，旁邊地上有一灘鮮血。當地人說，曾聽見6至8次飛彈攻擊的爆炸聲。

一些民宅的屋頂被爆炸力道掀翻，瓦礫紛紛掉到底下的馬路上。

自從俄方撤出北部搶攻首都基輔(Kyiv)的部隊後，克里姆林宮加強攻擊烏克蘭東部，包括距離俄國邊界僅21公里的哈爾科夫市。

哈爾科夫市住宅區上周也遭砲擊，造成10人死亡；17日的空襲則奪走兩人性命。

除哈爾科夫市之外，烏克蘭盧甘斯克 州(Luhansk)州長蓋戴(Serhiy Gaidai)表示，烏國東部的佐路提鎮(Zolote)當天遭遇砲擊，造成至少2死4傷。

蓋戴說：「其中一棟高層建築物有兩層樓被毀…至少有兩名平民死亡，另有四人受傷。」

不過，路透無法立即驗證他的說法。