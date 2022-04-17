澤倫斯基首度要求拜登 列俄為支持恐怖主義國家黑名單

俄羅斯若被列入支持恐怖主義國家名單，美國會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等。圖為俄羅斯富豪的一艘豪華遊艇16日出現在土耳其海域。(路透)

華盛頓郵報16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前與拜登 總統通話時，要求將俄國 列為支持恐怖主義的國家。這是烏克蘭首度提出針對俄國採行這項措施，美國在冷戰時代也未將蘇聯列入這一黑名單。若拜登同意，將是美國最強大且影響深遠的制裁武器。

不過，拜登在電話中僅稱，願意探討一系列建議，向俄方施加更大壓力，並未承諾會採取具體行動。美國一旦指控俄國支持恐怖主義，可能對數十個繼續與俄有業務往來的國家實施經濟懲罰、凍結莫斯科在美國的資產包括房地產，以及禁止各類具有商業和軍事用途的物品出口。

美國和盟邦自俄國侵烏以來，對俄實施一系列前所未見的制裁，使能源價格不斷上漲、通貨膨脹愈來愈嚴重，美國同時要努力維繫脆弱的聯盟網絡。前國務院 官員布拉札基思熟知美國將一國列為支持恐怖主義國家的效應，形容將是「經濟上的核選項，對普亭自尊的精準打擊」。

國務院資料顯示，要將一國列為支持恐怖主義國家，須由國務卿以事實認定該國「多次支持國際恐怖主義行動」。列入名單會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等，並使這個國家與世界銀行等美國主導國際金融機構互動困難得多。

自1979年來，美國無論民主黨或共和黨執政，都很少採行這項措施，目前僅北韓、古巴、伊朗和敘利亞被列入黑名單，這些國家都與美國沒有太多利益關係，且都是國際邊緣人。

華府智庫「大西洋理事會」歐亞中心資深研究員柯恩說：「這項提議不無道理，問題是經濟上會有什麼後果？」

一些鷹派共和黨籍國會議員，也施壓拜登政府將俄國列入黑名單。國務卿布林肯上月記者會也被問及此事，僅稱會考慮，並表示首要任務是盡其所能協助俄烏戰爭快速結束。

國務院發言人普萊斯告訴美國有線電視新聞網(CNN)，華府評估俄烏戰爭恐持續至今年年底。一些觀察家說，把俄國列入名單，只會讓俄國更想拖長戰爭，妨礙美國外交。

在「泰晤士報」披露英國特種部隊(SAS)過去兩周祕密訓練基輔的兩個衛戍營後，俄國15日宣布，英國首相強生與多名內閣大臣，均列為入境黑名單。