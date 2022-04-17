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澤倫斯基首度要求拜登 列俄為支持恐怖主義國家黑名單

編譯羅方妤、李京倫／綜合報導
俄羅斯若被列入支持恐怖主義國家名單，美國會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等。圖為俄羅斯富豪的一艘豪華遊艇16日出現在土耳其海域。(路透)
俄羅斯若被列入支持恐怖主義國家名單，美國會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等。圖為俄羅斯富豪的一艘豪華遊艇16日出現在土耳其海域。(路透)

華盛頓郵報16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前與拜登總統通話時，要求將俄國列為支持恐怖主義的國家。這是烏克蘭首度提出針對俄國採行這項措施，美國在冷戰時代也未將蘇聯列入這一黑名單。若拜登同意，將是美國最強大且影響深遠的制裁武器。

不過，拜登在電話中僅稱，願意探討一系列建議，向俄方施加更大壓力，並未承諾會採取具體行動。美國一旦指控俄國支持恐怖主義，可能對數十個繼續與俄有業務往來的國家實施經濟懲罰、凍結莫斯科在美國的資產包括房地產，以及禁止各類具有商業和軍事用途的物品出口。

美國和盟邦自俄國侵烏以來，對俄實施一系列前所未見的制裁，使能源價格不斷上漲、通貨膨脹愈來愈嚴重，美國同時要努力維繫脆弱的聯盟網絡。前國務院官員布拉札基思熟知美國將一國列為支持恐怖主義國家的效應，形容將是「經濟上的核選項，對普亭自尊的精準打擊」。

國務院資料顯示，要將一國列為支持恐怖主義國家，須由國務卿以事實認定該國「多次支持國際恐怖主義行動」。列入名單會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等，並使這個國家與世界銀行等美國主導國際金融機構互動困難得多。

自1979年來，美國無論民主黨或共和黨執政，都很少採行這項措施，目前僅北韓、古巴、伊朗和敘利亞被列入黑名單，這些國家都與美國沒有太多利益關係，且都是國際邊緣人。

華府智庫「大西洋理事會」歐亞中心資深研究員柯恩說：「這項提議不無道理，問題是經濟上會有什麼後果？」

一些鷹派共和黨籍國會議員，也施壓拜登政府將俄國列入黑名單。國務卿布林肯上月記者會也被問及此事，僅稱會考慮，並表示首要任務是盡其所能協助俄烏戰爭快速結束。

國務院發言人普萊斯告訴美國有線電視新聞網(CNN)，華府評估俄烏戰爭恐持續至今年年底。一些觀察家說，把俄國列入名單，只會讓俄國更想拖長戰爭，妨礙美國外交。

在「泰晤士報」披露英國特種部隊(SAS)過去兩周祕密訓練基輔的兩個衛戍營後，俄國15日宣布，英國首相強生與多名內閣大臣，均列為入境黑名單。

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