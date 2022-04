莫斯科號官兵全陣亡？俄海軍司令 母港晤生還水兵闢謠

俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭烏克蘭 發射的兩枚海王星飛彈重創,拖返港口時沉沒後,即傳出艦上510名官兵全部死亡。俄羅斯國防部16日發布影片,顯示海軍總司令葉夫梅諾夫海軍上將接見了莫斯科號的生還船員作為「闢謠」。

這個在臉書發布僅26秒的影片,顯示葉夫梅諾夫與另外兩名軍官,檢閱閱兵場上列隊受檢的約100名水兵,期間葉夫梅諾夫與一些水兵交談。

影片沒有聲音,但影片的說明說,海軍總司令葉夫梅諾夫及黑海艦隊司令部在(克里米亞半島南端)塞瓦斯托波爾(Sevastopol)即「莫斯科號」的母港,會晤了莫斯科號船員。說明又說,飛彈巡洋艦莫斯科號的傳統將全力傳承下去。

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn