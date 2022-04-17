莫斯科號官兵全陣亡？俄海軍司令 母港晤生還水兵闢謠

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被烏克蘭擊沈，艦上官兵傷亡慘重。圖為俄羅斯海軍司令葉夫梅諾夫上將(右二)16日接見該艦殘部。(路透)

俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭烏克蘭 發射的兩枚海王星飛彈重創，拖返港口時沉沒後，即傳出艦上510名官兵全部死亡。俄羅斯國防部16日發布影片，顯示海軍總司令葉夫梅諾夫海軍上將接見了莫斯科號的生還船員作為「闢謠」。

這個在臉書發布僅26秒的影片，顯示葉夫梅諾夫與另外兩名軍官，檢閱閱兵場上列隊受檢的約100名水兵，期間葉夫梅諾夫與一些水兵交談。

影片沒有聲音，但影片的說明說，海軍總司令葉夫梅諾夫及黑海艦隊司令部在(克里米亞半島南端)塞瓦斯托波爾(Sevastopol)即「莫斯科號」的母港，會晤了莫斯科號船員。說明又說，飛彈巡洋艦莫斯科號的傳統將全力傳承下去。

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn — Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2022

烏克蘭曾表示艦上有部分人員死亡，但俄羅斯指所有人獲救。不過當天受檢人員與該艦水兵人數仍有較大落差。

莫斯科號的沉沒，對俄國 黑海艦隊無疑是個重大打擊，士氣更是受創嚴重，相反對烏克蘭的士氣則是大大提振。

前美國駐莫斯科使館武官，現為哈佛大學高級研究員的退休將領瑞安(Kevin Ryan)認為，在戰爭仍在持續期間失去艦隊旗艦，對日後的長期戰略影響至鉅。

他說，開戰以來，俄國海軍在黑海出動了約12至24艘艦船，其中11艘的大小與莫斯科號大致相同，失去莫斯科號相當於黑海艦隊軍力減少10%。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被烏克蘭擊沈，艦上官兵傷亡慘重。圖為一位俄士兵2014年在母港塞爾斯托波爾向該艦致敬。圖為該艦2013年10月在母港塞瓦斯托波爾港。(路透)

戰爭研究所(Institute for the Study of War)的戰略專家則認為，莫斯科號沉沒是烏克蘭的重大勝利宣傳，會嚴重打擊俄軍士氣，但不會給之後的衝突帶來重大轉變。因為莫斯科號主要用於黑海艦隊的防空，而非打擊烏克蘭的陸地目標，即使沉沒了，也不會給俄羅斯的整體軍事行動造成決定性打擊。

根據美國軍方資料，烏克蘭製造的「海王星」飛彈是反艦巡航飛彈，2021年3月開始一直在烏克蘭海軍服役，最大射程為280公里，莫斯科號當時位於黑海西北岸港灣城市敖德薩(Odessa)以南約60公里，完全在海王星的射程內。

追蹤軍事裝備的網站 Military-today.com 指海王星是烏克蘭版的俄羅斯Kh-35反艦巡航飛彈，而且更長，燃料更多，助推器更大，可以從船上或空中發射，專門攻擊巡洋艦、驅逐艦、護衛艦、坦克登陸艦等。