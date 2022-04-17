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澤倫斯基：馬立波若遇布查式「大屠殺」 立即中止和談

編譯洪毅／綜合16日電
烏克蘭總統澤倫斯基15日在基輔發表談話。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基15日在基輔發表談話。(美聯社)

烏俄戰爭爆發以來，位於烏克蘭東南部沿岸的馬立波(Mariupol)成為交戰最慘烈的城市，烏國總統澤倫斯基16日表示，若馬立波守軍全數遭俄軍殲滅，市民遭俄軍屠戮，烏克蘭與俄羅斯的談判將自此終結；烏國首富則矢言，戰後將會協助馬立波重建。

澤倫斯基16日表示，當前馬立波依然處於「非人道」的處境，因為俄羅斯「有意摧毀那裡的一切」；澤倫斯基也說，如果最後一批誓守馬立波的烏軍遭到殲滅，市民遭到屠戮，那與俄國的談判也將走入「死局」。

澤倫斯基表示，烏克蘭不會讓國家領土與人民成為談判議題，因此馬立波的人員遭到屠戮，與俄羅斯的談判就會終止。

馬立波的重要性在於，它是俄羅斯2014年併吞克里米亞半島之後，克里米亞與烏東頓巴斯(Donbas)之間的港都，將成為俄軍占領區的戰略要地而讓俄國勢在必得。

因此自俄國入侵以來，馬立波因為堅強抵抗而成為戰況最慘烈的地區；雖然馬立波遭封鎖，但可確信的是市內缺水電及醫藥等人道危機，以及平民的死傷十分慘重。

澤倫斯基16日與瑞典、英國領導人通話時表示，若烏克蘭要突破俄軍封鎖馬立波，可能需要更多重型武器，包括飛機等援助；或至少協助烏國進行外交談判。

烏首富 矢言重建馬立波

泰半馬立波已成斷垣殘壁，不過烏克蘭首富亞赫米托夫(Rinat Akhmetov)16日表示，戰爭結束後，他將協助重建這座城市。

亞赫米托夫在烏東有大量金屬冶煉業務，包括馬立波的兩座煉鋼廠；因此2014年烏克蘭危機爆發，俄羅斯併吞克里米亞並支持烏東分離勢力以來，亞赫米托夫的財富從2013年的154億元急遽萎縮至目前的39億元。

亞赫米托夫表示，他永遠不會在俄羅斯占領的土地上經營業務，馬立波是「全世界的悲劇，也是全世界的英雄典範」，馬立波是一座「永遠屬於烏克蘭人民的城市」；亞赫米托夫還說，他協助重建馬立波之後，兩座煉鋼廠將可擠入全球同業競爭之林。

來源：ТСН

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烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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