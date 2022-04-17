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BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

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報復式攻擊 俄狂轟基輔等8區 稱馬立波快被攻下

編譯陳韻涵／綜合16日電
基輔郊區布查鎮一名70歲老婦的兒子上月30日死於俄軍士兵槍下，遺體後來尋獲，16日安葬，老婦痛不欲生。(美聯社)
基輔郊區布查鎮一名70歲老婦的兒子上月30日死於俄軍士兵槍下，遺體後來尋獲，16日安葬，老婦痛不欲生。(美聯社)

俄羅斯軍隊16日加強轟炸烏克蘭首都基輔及西部大城利維夫(Lviv)，一面警告軍援烏克蘭的西方國家，一面準備進攻烏東；俄國國防部表示，俄軍幾乎攻占烏南戰略港市馬立波(Mariupol)所有郊區，只剩少數烏軍躲在一座煉鋼廠內。美國國防部官員當天評估，烏東大戰即將打響。

俄國黑海艦隊船艦「莫斯科號」(Moskva)14日遭烏軍的反艦巡弋飛彈攻擊後沉沒，莫斯科當局下令朝基輔等多城發射警告飛彈。

俄軍16日增加對烏克蘭基輔、利維夫和哈爾科夫等城市的轟炸。圖為距基輔30公里的魯...
俄軍16日增加對烏克蘭基輔、利維夫和哈爾科夫等城市的轟炸。圖為距基輔30公里的魯薩尼夫鎮被炸後，一名婦女進入已成廢墟的公寓樓尋找自己的物品。(Getty Images)

俄軍撤離 基輔發現900平民屍體

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示，俄軍撤離基輔周遭地區兩周後，附近城鎮發現逾900具平民屍體，當地16日上午又遭空襲，造成一人死亡、多人受傷。

基輔東南部的達爾尼齊亞區(Darnytskyi)有許多蘇聯式建築、新穎購物中心、工業區和鐵道機廠；美聯社報導，尚不清楚該區遭攻擊後的受損程度。

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，俄軍僅瞄準一間武裝車輛工廠；他並未說明俄軍瞄準的軍工廠地點，但達爾尼齊亞區有一座。

俄軍飛彈16日落在哈爾科夫(Kharkiv)，市長捷列霍夫(Ihor Terekhov)說，當天攻擊已知三人死亡、34人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室表示，基輔只是16日被瞄準的許多目標之一，過去24小時有八區遭空襲。

烏西利維夫地區首長表示，俄國Su-35戰鬥機從白俄羅斯起飛，飛掠利維夫上空投彈。

烏克蘭盧甘斯克地區的利斯坎斯科煉油廠16日遭俄羅斯飛彈襲擊後起火，當地消防人員試...
烏克蘭盧甘斯克地區的利斯坎斯科煉油廠16日遭俄羅斯飛彈襲擊後起火，當地消防人員試圖滅火。(路透)

烏克蘭盧甘斯克地區的利斯坎斯科鎮的一座大樓16日遭俄羅斯飛彈襲擊後起火，救援人員...
烏克蘭盧甘斯克地區的利斯坎斯科鎮的一座大樓16日遭俄羅斯飛彈襲擊後起火，救援人員抬出一名傷者。(路透)

五角大廈評估 烏東大戰一觸即發

五角大廈官員評估，從俄軍連日來的部署和攻擊行動看，烏東大戰即將打響。

在遭俄軍包圍的馬立波，烏克蘭總統澤倫斯基稱當地情況仍「艱困且不人道」。

科納申科夫表示，烏軍已被逐出馬立波大部分地區，殘存烏軍躲在亞速(Azovstal)鋼鐵廠抵抗，俄方已下達最後勸降通牒。

專家分析，俄方若拿下馬立波將可借道2014年吞併的克里米亞前進南部，並連起烏東工業核心頓巴斯(Donbas)地區。

逾萬平民喪生 「馬立波從地球消失」

頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)被問到俄軍能否有效控制馬立波時說，馬立波「已被俄軍從地球上抹滅」，俄軍就算攻下該城，也沒剩什麼可控制；他說，戰爭以來，馬立波逾1萬平民喪生，街道遍布屍體，數萬人逃離。

俄軍16日增加對烏克蘭基輔、利維夫和哈爾科夫等城市的轟炸。圖為哈爾科夫一公寓樓被...
俄軍16日增加對烏克蘭基輔、利維夫和哈爾科夫等城市的轟炸。圖為哈爾科夫一公寓樓被炸垮後，烏克蘭士兵檢查樓裡是否有受困居民。(路透)

俄烏戰爭迄今，雙方死傷慘重；澤倫斯基估計約2500名到3000名烏軍陣亡，約1萬人受傷；烏克蘭檢察總長16日表示，至少200名兒童喪命，超過360名兒童受傷。

莫斯科政府3月25日稱1351名官兵陣亡後，便未再更新沙場傷亡人數；澤倫斯基說，捐軀俄軍上看2萬人。

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