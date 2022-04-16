拜登批俄羅斯在烏克蘭實施種族滅絕 傳官員私下有異見

美國總統拜登，攝於12日。美聯社

美國總統拜登 日前宣告俄羅斯 正在烏克蘭 實施「種族滅絕」，但NBC新聞16日引述幾位政府高層官員的說法指出，這在政府內部一些官員之間引發憂慮，且他的說法迄今尚未得到美方情報機構所蒐集情資的証實。

根據報導，美國國務院負責經由獨立法律程序，對種族滅絕和戰爭罪刑做出正式決定。2位官員表示，拜登12日在愛荷華州發表國內政策演講時，似乎不假思索就宣告此事，讓他們更難令外界心服口服地做完分內工作。

報導還指出，當指控可能構成種族滅絕的行為時，美國情報機構會蒐集情資，但決策者才是真正決定是否宣告「種族滅絕」的人。官員們表示，烏克蘭的情資報告目前並不支持指定為種族滅絕。一位美方情報官員說，「種族滅絕包括摧毀一個族裔團體或國家的目標，而到目前為止，這不是我們所看到的」。

然而，在情報界內部，有人擔心俄羅斯在戰爭下一階段的行動可能構成種族滅絕。一位官員表示，這分評估可能是促使拜登比自己的政府先一步公開表態的部分原因。

知情人士表示，自從布查鎮（Bucha）的亂葬坑及平民拷問暗殺影像出現以後，白宮內部就已經討論過，何時要將俄羅斯在烏克蘭的行動貼上「種族滅絕」的問題，特別是這麼做的法律門檻。拜登最近也已經開始私下表明自己的觀點，因此白宮官員並不意外他把烏克蘭現況稱作「種族滅絕」。帶令他們大吃一驚的是，拜登會在發表關於通膨的演講時，不經意地把「種族滅絕」說出口。