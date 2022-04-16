俄恐動用核武 澤倫斯基籲全球應準備

俄羅斯曾多次表示，若載運武器的北約運輸工具跨境到烏克蘭，將被視為合法軍事打擊目標。圖為俄軍今年2月17日在白俄羅斯演習時發射火箭。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)15日接受有線電視新聞網(CNN)專訪表示，全世界各國應為俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)動用核武做好準備。俄羅斯則對包含美國在內軍援烏克蘭的西方國家發出外交照會，稱美國和北約(NATO)向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。

澤倫斯基表示，人命對俄國 來說無關緊要，普亭可能動用核武或化武，「不只是我⋯全世界各國都該擔心，因為這除了可能是真實訊息，還可能是事實」。

在俄羅斯向美國等西方國家發出外交照會後，美國國防和情報官員正在認真評估俄國為阻撓武器運補烏克蘭，逕在北約領土動手的可能性。

華郵報導，俄國所謂「最敏感的武器系統」指的是，據信西方國家尚未提供給烏克蘭的「多管火箭系統」。

俄指控北約施壓烏克蘭放棄和談，以及華府要求他國支援烏克蘭前蘇聯時代的武器，並停止與俄的軍事與技術合作。

華郵引述照會內容報導，「我們呼籲美國與盟國停止對烏克蘭不負責任的軍事化，這意謂對區域和國際安全造成無法預測的後果」。

俄國外交部15日證實此事；美國中情局前俄羅斯部門主任畢比(George Beebe)表示，俄國藉此警告西方國家，別以為軍援烏克蘭不會面臨報復。

華郵報導，外交照會的落款日期為12日，名為「俄關切對基輔政權的武器與軍事裝備之大量供應。」透過俄羅斯駐美大使館遞交至美國國務院。

拜登總統13日宣布總價8億美元、包含裝甲車與直升機等重型武器的對烏軍援。

紐約時報報導，外交照會內容與俄公開態度一致，並未引發白宮過多關注，而是國防部和情報部門廣泛討論「無法預測的後果」是否包含在武器送到烏克蘭人手上前，直接北約領土上動手。

俄羅斯副外交部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)表示，俄國將嚴厲壓制美國與西方國家拖慢俄「特殊軍事行動」和增加俄國損失的意圖；若載運武器的北約運輸工具跨境到烏克蘭，將被視為合法軍事打擊目標。

紐時報導，這升高俄國攻擊北約的擔憂。

俄對烏作戰遭遇頑強抵抗，如今重整旗鼓可能退守到烏東頓巴斯地區，美國多次示警俄國可能動用生化武器或核武以扭轉戰局。但中情局局長伯恩斯(Bill Burns)14日稱還未看到俄羅斯動用核武的跡象。

五角大廈一名資深官員15日證實，兩枚烏克蘭的海王星(Neptune R360)反艦飛彈擊中俄國「莫斯科號」飛彈巡洋艦，導致艦隻沉沒；澤倫斯基表示，那是進攻烏克蘭的強大武器，沉了對烏國來說不是壞事。

烏克蘭總統澤倫斯基15日警告稱，全球應對俄羅斯可能動用核武作好準備。(美聯社) 烏克蘭總統澤倫斯基15日警告稱，全球應對俄羅斯可能動用核武作好準備。圖為俄軍撤出烏克蘭首都基輔郊區後，留下使用過的防毒面具。(美聯社) 俄羅斯向美國等發出外交照會，若載運敏感武器援助烏克蘭，將帶來難以預測的後果。圖為美國空軍擬載運武器從德拉瓦州送往烏克蘭。(Getty Images)