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心理戰？烏臉部掃描識別俄屍寄家屬 專家憂反效果

編譯盧炯燊／綜合15日電
俄軍撤出烏克蘭基輔附近後，烏克蘭軍方發現不少被俄軍遺棄的俄軍陣亡者屍體，正通過掃描方式識別俄軍遺骸身分，並聯絡其家屬。(Getty Images)
俄軍撤出烏克蘭基輔附近後，烏克蘭軍方發現不少被俄軍遺棄的俄軍陣亡者屍體，正通過掃描方式識別俄軍遺骸身分，並聯絡其家屬。(Getty Images)

俄烏戰爭已近兩個月，烏克蘭採取心理戰，利用美國科技公司的臉部掃描軟體，向俄軍俘虜及陣亡士兵作了超過8600次臉部識別，然後向他們的家人通報情況，包括發送死者的照片；此舉旨在激起他們對俄羅斯當局的怒火，施壓盡快結束這場戰爭。

不過華盛頓郵報報導，一些軍事及技術分析人士擔心，這個策略可能適得其反，引起死者家人對烏克蘭的仇恨。

烏克蘭的「資訊科技軍」(IT Army)是一支由駭客及相關活躍分子組成的志願組織，他們聽命烏國政府指揮，使用美國高科技公司Clearview AI研發的臉部掃描軟體，被視為這種技術的最可怕應用之一。

Clearview AI的創始人兼執行長、 越裔澳洲人宦孫至(Hoan Ton-That)表示，烏克蘭政府有五個機構約340多人，現在可以隨時使用他免費提供的軟體做面部識別。

但英國倫敦的監控研究專家黑爾(Stephanie Hare)認為，西方與烏克蘭一起利用家人的悲痛，挑起反俄激進情緒及行動，的確很有誘惑力，是經典的心理戰，卻為未來的衝突設定一個危險的新標準，更有可能適得其反，增加俄羅斯人對西方及烏克蘭的仇恨。

宦孫至2017年在美國成立Clearview人工智慧公司，原先開發出來的人面識別軟體是供美國警方及聯邦調查人員使用，以查看嫌疑人或證人的照片，是否與從社交媒體和互聯網拍攝及儲存的200億張圖片相匹配，美國民眾早已對此大感疑慮。

該公司是上個月首次向烏克蘭國防部提供服務。宦孫至表示，其照片數據庫中約有10%是來自俄羅斯最大社交網絡VKontakte。

烏克蘭目前有三個政府機關，包括國家警察、國防部及一個保密機關正在使用這個軟體，烏軍除藉此識別俄軍士兵身分外，還用來辨識俄羅斯滲透者或破壞者。

但臉部識別技術並不完美，一些專家擔心，錯誤的識別會導致發送錯誤的信息，由於意味著生死攸關的問題，數字權利組織隱私國際(Privacy International)要求Clearview停止在烏克蘭的工作，指出可能將平民誤認為士兵而出現嚴重後果。

Clearview的數據庫收集照片方式，多年來在國際引發爭議，原因是它在未經所有者同意情況下，從社交媒體及其他互聯網站點收集大量照片。

黑爾認為，Clearview看來是利用在烏克蘭的工作，向世界各地政府宣傳及「洗白」。

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烏克蘭 俄羅斯 國防部

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